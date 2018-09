: #Florence, fuga da Carolina Nord e Sud - CyberNewsH24 : #Florence, fuga da Carolina Nord e Sud - AnnaScampini : RT @ilmeteonet: #11settembre L'uragano #Florence verso gli Stati Uniti, milioni di persone in fuga. Ma qual è la differenza fra ciclone, ur… - govi47 : Edicola: Un milione in fuga dalla costa Est Paura negli Usa per l’uragano Florence @corriere -

Autostrade intasate negli Usa per la grandedalle zone costiere in North e South, mentre si avvicina l'uragano,categoria 4,accompagnato da venti a oltre 200 km l'ora. Evacuazione di massa per la costa orientale degli Stati Uniti. Inalmeno un milione di persone. Scuole chiuse e negozi presi d'assalto. Il presidente Trump ha dichiarato lo stato di emergenza, anche in Virginia. La Fema (protezione civile Usa) avverte che"provocherà un aumento del livello del mare potenzialmente letale"(Di mercoledì 12 settembre 2018)