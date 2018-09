Firenze | uomo nudo aggredisce clochard e passanti | bloccato col taser

Taser usato per bloccare un uomo nudo in strada - è la prima volta a Firenze : Firenze, 12 set., askanews, - E' stata utilizzata per la prima volta a Firenze una pistola Taser, da parte dei carabinieri, che hanno sparato due coppie di dardi nei confronti di un 24enne di ...

Firenze - catturato l'uomo che aveva minacciato la ex con una pistola : Dopo quasi 24 ore è terminata a Firenze la 'fuga' di Rolando Scarpellini, l'ex giocatore del Calcio Storico che intorno all'ora di pranzo di ieri aveva minacciato la sua ex e un'altra donna che si trovava con lei nel bar di un quartiere periferico della città. Il 48enne è ora in questura in stato di fermo. Le sue ricerche da parte della polizia sono proseguite per tutta la notte ...

Caccia all'uomo a Firenze - la polizia avvisa : 'Non uscite di casa' : 'Sono braccato dalla polizia, stanotte muoio': cosi Rolando Scarpellini rivela, tramite un messaggio vocale su Whatsapp, ad una vecchia amica, la titolare del bar protagonista dell'assurdo accaduto che sta tenendo banco fra le notizie di cronaca. Il 29 agosto, un mercoledì, il signor Rolando, ex calciante e giocatore del calcio storico fiorentino, ha dapprima aggredito la dipendente di un bar del quartiere Isolotto di Firenze, salvo poi tornare ...

