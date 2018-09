Fiorentina | Simeone all’assalto del Napoli | “Al San Paolo per fare punti”

Calciomercato Fiorentina - Simeone giura amore ai viola : rifiutate due offerte in estate : Giovanni Simeone è diventato sicuramente un idolo del popolo viola. I tifosi della Fiorentina gli riconoscono, oltre che importanti doti tecniche, anche un forte attaccamento alla maglia e al sacrificio. Simeone, infatti, oltre che essere molto freddo in zona gol è anche un calciatore che difficilmente molla e che non uscirà mai dal campo con la maglia asciutta. Al pari di Federico Chiesa, il calciatore argentino inizia a far gola ai principali ...

Fiorentina - due offerte per Simeone : Natalia Simeone , agente di suo fratello Diego e di suo nipote Giovanni, ha svelato al settimanale de La Gazzetta dello Sport, Fuorigioco , un interessante retroscena sull'attaccante della Fiorentina: 'Giovanni è il mio primo nipote, ho grande affetto per lui. Sono la sua madrina e gli ho trasmesso la passione per la ...

Infortunio Simeone - problema per l’attaccante della Fiorentina : Infortunio Simeone – Momento entusiasmante in casa Fiorentina, il club viola ha conquistato due vittorie in due partite e si candida a diventare grande protagonista per tutta la stagione. Stagione della definitiva consacrazione per l’attaccante Simeone, finito già nel mirino di alcune big, adesso deve fare i conti con un piccolo problema fisico. Il calciatore ha infatti ricevuto un colpo alla gamba nell’ultima gara contro ...

Diretta / Arezzo Fiorentina (risultato live 0-0) streaming video e tv : rete annullata a Simeone per fuorigioco : Diretta Arezzo Fiorentina, streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita amichevole che le due squadre toscane giocano mercoledì 22 agosto(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 21:15:00 GMT)

Pjaca - l'agente : 'Fiorentina? Tutto fatto - ha scelto Marko. Che tridente con Chiesa e Simeone...' - : Marko Naletilic , agente di Marko Pjaca , ha parlato dell'imminente trasferimento dell'esterno croato dalla Juventus alla Fiorentina . Il vice campione del mondo, dal tempo nel mirino di diverse squadre, ha scelto il capoluogo toscano per mettersi in gioco e affrontare la prossima stagione con la massima costanza ed essere protagonista. Il procuratore ...

Diretta/ Fiorentina Fortuna Dusseldorf (risultato live 0-0) streaming video tv : Chiesa e Simeone pericolosi! : Diretta Fiorentina Fortuna Dusseldorf info streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita amichevole (oggi sabato 4 agosto)(Pubblicato il Sat, 04 Aug 2018 14:49:00 GMT)

Fiorentina - l'agente di Simeone in Italia : le ultime : Giovanni Simeone , attaccante della Fiorentina , ha attirato su di sé le attenzioni di diversi club europei, Atletico Madrid su tutti. Come scrive la Gazzetta dello Sport , però, la Viola vuole blindare il Cholito : l'agente dell'ex Genoa è a Milano per trattare con Corvino e mettere tutto nero su bianco.

Calciomercato Fiorentina - super offerta dell’Atletico per Simeone : ecco la risposta dei viola : Calciomercato Fiorentina – La Fiorentina è concentrata sulla prossima stagione con l’obiettivo di rinforzare la rosa da consegnare al tecnico Stefano Pioli, l’intenzione è quella di migliorare il risultato della scorsa stagione. Nelle ultime ore importanti aggiornamenti di mercato, super offerta dell’Atletico Madrid per l’attaccante Giovanni Simeone, 40 milioni sul piatto, si tratta di precisa richiesta del ...

Calciomercato Fiorentina – Il Cholo chiama il Cholito - l’indiscrezione dalla Spagna : “Simeone vuole il figlio all’Atletico Madrid” : Alla Fiorentina un’offerta da parte dell’Atletico Madrid per Giovanni Simeone? L’indiscrezione dalla Spagna vede fare all’allenatore dei colchoneros una richiesta speciale Il Calciomercato è pazzo si sa, ma una richiesta così “di cuore” non si era mai vista! Secondo il giornale spagnolo ‘Sport‘, Diego Simeone, allenatore dell’Atletico Madrid, avrebbe fatto richiesta alla dirigenza della ...

Simeone vuole il figlio all'Atletico : la Fiorentina dice no a 40 milioni : ... sembra essere arrivato il momento in cui i destini di Diego Pablo e Giovanni si incrocino, almeno stando a quanto riportato dal quotidiano sportivo spagnolo 'Sport'. Secondo il giornale in questione ...

Video/ Fiorentina Verona - 2-1 - : highlights e gol. La sblocca Simeone - Amichevole - : Video Fiorentina Verona , 2-1, highlights e gol della partita, valida come Amichevole pre campionato. Simeone sblocca il match e Chiesa lo chiude.

La Fiorentina supera l’Hellas Verona : in gol Simeone : Buon test per il Verona anche quello contro la Fiorentina, il terzo del ritiro estivo di #Primiero2018. A Moena finisce infatti 2-1 per i viola, con l’Hellas sempre in partita e capace di rispondere all’iniziale vantaggio di Simeone con una bella rete di Cissé, che dribbla il diretto avversario e deposita sul palo lontano da posizione defilata. Sempre nel primo tempo Chiesa firma il nuovo vantaggio. Nel secondo tempo le squadre ...

Fiorentina - Andrea Della Valle : "Non vendiamo Chiesa-Milenkovic-Simeone" : "La squadra è fatta all'85%, la completeremo con alcuni giocatori. Ma la fretta fa compiere errori, serve pazienza. Servirà una seconda parte di mercato creativa, Corvino in questo è bravissimo. E ...