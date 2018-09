Fiorentina | ok alla deroga per l’utilizzo della fascia dedicata ad Astori

Fascia Serie A - La Lega dà l’ok alla Fiorentina per il ricordo di Astori : Adesso è arrivata anche l’ufficialità, la Lega ha dato l’ok alla Fiorentina per consentire al capitano viola di indossare una Fascia per ricordare Davide Astori. E’ questa la comunicazione arrivata al termine dell’assemblea dei club, inoltre il presidente Gaetano Miccichè, ha sottolineato che la norma sulla standardizzazione delle fasce da capitano è nata su richiesta delle stesse società nel 2017. La proroga vale ...

Fascia di capitano - deroga della Lega alla Fiorentina per indossare quella di Astori : ufficiale, è arrivata la deroga della Lega alla Fiorentina: c'è l'ok per l'uso della Fascia speciale per Astori da parte del capitano della viola. German Pezzella, che ha ereditato il ruolo di ...

Lega - Fiorentina sì alla fascia da capitano in ricordo di Astori : ufficiale: la Lega ha concesso una deroga alla Fiorentina per consentire al capitano viola di indossare una fascia commemorativa per Davide Astori. L'assemblea dei club ha oggi preso atto della ...

Chiesa alla Juventus? / Ultime notizie : corsa a 3 per il calciatore della Fiorentina - piace anche a Milan e... : Federico Chiesa continua ad essere uno degli obiettivi delle big sul calciomercato. È corsa a tre tra Juventus, Milan e Inter mentre sembrano tagliate fuori Napoli e Roma.(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 12:05:00 GMT)

Fiorentina - Mirallas : 'Mi sono ridotto l'ingaggio - cercavo nuove sfide' : L'esterno della Fiorentina Kevin Mirallas è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport e ha parlato in particolare del suo approdo a Firenze: ' Corvino mi cercò già due anni fa ma a quei tempi l'Everton aveva sparato una cifra folle e la Fiorentina era giustamente scappata. E lo ...

Fiorentina - l’attaccante Mirallas regala spettacolo in allenamento [VIDEO] : La Fiorentina ha iniziato veramente alla grande la stagione, due vittorie in due partite e la squadra di Pioli si candida ad essere grande protagonista fino al termine del campionato. Ancora deve trovare la migliore forma possibile l’attaccante Kevin Mirallas, arrivato in prestito dall’Everton non ha avuto ancora modo di mettersi in mostra. Il calciatore belga sta lavorando duro per farsi trovare pronto alla ripresa in ...

Edimilson Fernandes si presenta alla Fiorentina : l’idolo Iniesta promette bene… : Edimilson Fernandes ha parlato oggi per la prima volta ai tifosi della Fiorentina, garantendo di poter competere per l’Europa con la sua Viola “Sono certo di poter far bene e di fare una grande stagione con la Fiorentina. Sicuramente aver giocato in Premier per me è qualcosa in più, voglio portare la mia esperienza anche se sono ancora molto giovane”. Si presenta così ai tifosi viola il centrocampista Edimilson Fernandes. ...

Saponara alla Sampdoria - l’addio alla Fiorentina è commovente : “Cadere nel banale in queste circostanze è sempre molto facile, non posso però esimermi dal lasciare un messaggio a tutti coloro che mi stanno scrivendo in queste ore per salutarmi e ringraziarmi. Questo tragitto lungo un anno e mezzo non ha rispettato le attese che ci eravamo prefissati, non ho fornito sul campo le prestazioni per le quali la società aveva investito su di me e questo mi rende molto triste, in quanto lascio alle ...

Fiorentina - Saponara va alla Samp : ANSA, - FIRENZE, 17 AGO - La Fiorentina ha ceduto alla Sampdoria il centrocampista Riccardo Saponara, classe '91, in prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 9 milioni di euro. Il giocatore ...

Schalke-Fiorentina 3-0 : debutto negativo per Mirallas e Pjaca : La Fiorentina è stata sconfitta 3-0 nell’amichevole disputata oggi a Gelsenkirchen con lo Schalke 04, ultimo test per la squadra viola prima dell’esordio in campionato. Dopo un primo tempo equilibrato, i vicecampioni di Germania hanno sbloccato il match al 24′ con il giovane talento Usa McKennie, entrato all’inizio del secondo tempo. Approfittando ancora di alcune svagatezze difensive della Fiorentina, la formazione ...

Fantacalcio : Mirallas sogna la riscossa alla Fiorentina : Forse pochi se lo ricordano, ma nel Belgio che iniziò a stupire il mondo a Brasile 2014, Kevin Mirallas era nei 13-14 sempre in lizza per una maglia da titolare. Badate bene, non solo uno dei 23, ma un protagonista. Da allora però sono passati 4 anni e l'ala belga si ...

Fiorentina - Mirallas : "Viola scelta semplice. Sarebbe bello vincere per Astori" : L'ala belga si presenta: "Serie A uno dei migliori campionati al mondo" . p> NEWS Fiorentina Mirallas/ Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport', il nuovo acquisto della Fiorentina Kevin Mirallas ha parlato dei motivi che lo hanno portato ad accettare i viola: 'scelta molto semplice per me, il calcio italiano mi piace molto, mia moglie ...

Mirallas : 'Fiorentina - sogno di vincere un grande trofeo' : FIRENZE - ' Ho scelto la Fiorentina perchè è una società molto importante. Inoltre volevo venire qua in Italia, anche perchè mia moglie è italiana e pure questo ha influito sulla mia scelta. Voglio ...

Calciomercato Fiorentina - Mirallas si presenta : 'Voglio vincere un trofeo con la maglia viola' : Kevin Mirallas arriva a Firenze e lo fa con grandi obiettivi, personali e di squadra. L'attaccante belga è stato presentato oggi in conferenza stampa, accompagnato dal club manager Giancarlo Antognoni,...