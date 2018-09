Film al cinema in uscita oggi 12 13 settembre | trama | cast | curiosità

La profezia dell’armadillo Film al cinema : recensione - curiosità : La profezia dell’armadillo è uno dei film al cinema di questa settimana, in uscita nelle sale giovedì 13 settembre 2018. Si tratta di una pellicola di drammatico, diretta da Emanuele Scaringi con Simone Liberati, Valerio Aprea, Pietro Castellitto, Laura Morante, Claudia Pandolfi. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALE La profezia ...

New York Academy Freedance - Film al cinema : recensione - curiosità : New York Academy Freedance è uno dei film al cinema di questa settimana, in uscita nelle sale il 13 settembre 2018. Si tratta di una pellicola di genere musicale diretta da Michael Damian con Thomas Doherty, Giulia Nahmany, Ace Bhatti. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film.

Gotti - Film al cinema in uscita : recensione - curiosità : Gotti è uno dei film al cinema di questa settimana, in uscita giovedì 13 settembre 2018. Si tratta di una pellicola di genere drammatico/biografico diretta da Kevin Connolly con John Travolta, Kelly Preston, Stacy Keach. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film.

Separati ma non troppo - Film al cinema : recensione - curiosità : Separati ma non troppo è uno dei film al cinema di questa settimana, in uscita nelle sale il 13 settembre 2018. Si tratta di una pellicola di genere commedia diretta da Dominique Farrugia con Gilles Lellouche, Louise Bourgoin, Manu Payet. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film.

Dog Days Film al cinema in uscita 13 settembre : recensione - curiosità : Dog Days è uno dei film al cinema di questa settimana, in uscita giovedì 13 settembre 2018. Si tratta di una pellicola di genere commedia, family del 2018 diretta da Ken Marinocon Nina Dobrev e Eva Longoria. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film.

Un affare di famiglia - Film al cinema : cast trama recensione curiosità : Un affare di famiglia è uno dei film al cinema di questa settimana, in uscita nelle sale il 13 settembre 2018. Si tratta di una pellicola di genere drammatico del 2018, diretto da Hirokazu Kore-Eda, con Kirin Kiki e Lily Franky. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film.

Il Film Sulla Mia Pelle su Stefano Cucchi al cinema dal 12 settembre : elenco delle sale e incontri con Alessandro Borghi e la sorella Ilaria : Dopo l'accoglienza commossa alla Mostra del cinema di Venezia lo scorso agosto, arriva nelle sale il film Sulla Mia Pelle su Stefano Cucchi al cinema dal 12 settembre, giorno in cui debutterà in streaming su Netflix. Diversi circuiti cinematografici hanno deciso di distribuire l'emozionante racconto diretto da Alessio Cremonini che ricostruisce gli ultimi giorni di vita di Stefano Cucchi, arrestato per possesso di stupefacenti e morto sette ...

Gomorra - Ciro di Marzio/ L’immortale debutta al cinema : Marco D’Amore dirigerà il Film - tutti i dettagli : Il personaggio di Ciro Di Marzio, tornerà in pista con un film per il grande schermo; Marco D'Amore dirigerà la pellicola con il suo personaggio che l'ha reso famoso in Gomorra.(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 17:38:00 GMT)

Gomorra - la serie sbarca al cinema : arriva il Film su Ciro l’Immortale : Marco D’Amore torna in Gomorra: arriva il film dedicato a Ciro l’Immortale Ciro Di Marzio torna a Gomorra. No, nessuna resurrezione per il personaggio interpretato da Marco D’Amore. L’Immortale sarà protagonista assoluto di un film che racconterà il suo passato, quello antecedente alla prima stagione di Sky. Una sorta di spin-off che sbarcherà al cinema, come […] L'articolo Gomorra, la serie sbarca al cinema: arriva ...

Sulla mia pelle - Film al cinema in uscita 12 settembre 2018 : recensione - curiosità : Sulla mia pelle è uno dei film al cinema di questa settimana, in uscita 12 settembre 2018. Si tratta di una pellicola di genere drammatico del 2018, diretta da Alessio Cremonini, con Alessandro Borghi e Jasmine Trinca. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film.

Venezia 75 - tra cinema e atmosfera. I miei tre Film : La Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia è giunta al termine e arriva il momento di tirare le somme di questa 75° edizione. È stata una rassegna costellata di film di altissimo livello, ma soprattutto ricca di opere completamente differenti tra di loro, per generi, tematiche, estrazione culturale e artistica. Nonostante le polemiche sull’adeguata presenza delle quote rosa al timone di regia, è impossibile non sottolineare ...

Venezia 75 : ecco tutti i Film premiati dalla Mostra Cinematografica : La Giuria di Venezia 75, presieduta da Guillermo del Toro e composta da Sylvia Chang, Trine Dyrholm, Nicole Garcia, Paolo Genovese, Malgorzata Szumowska, Taika Waititi, Christoph Waltz, Naomi Watts, dopo aver visionato tutti i 21 film in concorso, ha deciso di assegnare i seguenti premi: LEONE D’ORO per il miglior film a: ROMA di Alfonso Cuarón (Messico) LEONE D’ARGENTO – GRAN PREMIO DELLA GIURIA a: THE FAVOURITE di Yorgos Lanthimos ...

Mostra del Cinema di Venezia - Film girato a Camerota fa incetta di premi : premiO ARCA Cinema GIOVANI 'Per aver scelto di raccontare una storia originale e coraggiosa che risulta al contempo attuale e universale per i temi trattati: scienza, fede, arte, cultura e natura ...