Fifa 19 | scopri la lista di tutti i giocatori con 5 stelle skill!

Fifa 19 : scopri i nuovi premi delle Squad Battles! : Le Squad Battles sono una delle modalità più interessanti introdotte nella passate edizione e che ritroveremo anche quest’anno in Fifa 19 Ultimate Team: come già abbiamo avuto modo di spiegare si tratta essenzialmente di un torneo offline in cui, durante tutto il corso della settimana, sfideremo la CPU che utilizzerà le Squadre di altri giocatori sparsi […] L'articolo Fifa 19: scopri i nuovi premi delle Squad Battles! proviene da I ...

Fifa 19 : ecco la TOP 100 degli overall ufficiali : scopri le posizioni da 20 a 11 : Manca davvero poco all’uscita di Fifa 19 ed è arrivato il momento di scoprire i ratings ufficiali con le valutazioni overall dei migliori calciatori presenti nel gioco: a partire da giovedì 6 settembre verranno svelate, giorno dopo giorno, le statistiche dei calciatori che occupano le prime 100 posizioni. ecco il simpatico video pubblicato da EA Sports […] L'articolo Fifa 19: ecco la TOP 100 degli overall ufficiali: scopri le ...

Fifa 19 Fake Shot Tutorial : scopri come eseguire la finta di tiro! : Nuovo video Tutorial dedicato alle skill di Fifa 19! Lo Youtuber Kazooie94 ci mostra come eseguire il Fake Shot, ossia la finta di tiro, una delle mosse abilità più semplici ma efficaci di Fifa 19 Fifa 19 sarà disponibile a partire dal 28 settembre su Playstation 4, Xbox One, Pc e Nintendo Switch. Chi ha […] L'articolo Fifa 19 Fake Shot Tutorial: scopri come eseguire la finta di tiro! proviene da I Migliori di Fifa.

Fifa 19 : scopri come eseguire la skill “Disguise Trap” : Primo video tutorial dedicato alle skill di Fifa 19! Lo Youtuber Kazooie94 ci mostra come eseguire la skill Disguise Trap, una delle mosse abilità più semplici ma efficaci di Fifa 19 ? Fifa 19 sarà disponibile a partire dal 28 settembre su Playstation 4, Xbox One, Pc e Nintendo Switch. Chi ha prenotato la Champions […] L'articolo Fifa 19: scopri come eseguire la skill “Disguise Trap” proviene da I Migliori di Fifa.

Fifa 19 : scopri come eseguire la skill “Disguise Trap” : Primo video tutorial dedicato alle skill di Fifa 19! Lo Youtuber Kazooie94 ci mostra come eseguire la skill Disguise Trap, una delle mosse abilità più semplici ma efficaci di Fifa 19 ? Fifa 19 sarà disponibile a partire dal 28 settembre su Playstation 4, Xbox One, Pc e Nintendo Switch. Chi ha prenotato la Champions […] L'articolo Fifa 19: scopri come eseguire la skill “Disguise Trap” proviene da I Migliori di Fifa.

Fifa 19 : scopri come eseguire la skill “Rainbow Flick” di Neymar : Primo video tutorial dedicato alle skill di Fifa 19! Lo Youtuber Kazooie94 ci mostra come eseguire la skill Rainbow Flick, caratteristica di Neymar una delle mosse abilità di Fifa 19 ? Fifa 19 sarà disponibile a partire dal 28 settembre su Playstation 4, Xbox One, Pc e Nintendo Switch. Chi ha prenotato la Champions Edition o […] L'articolo Fifa 19: scopri come eseguire la skill “Rainbow Flick” di Neymar proviene da I Migliori ...

Fifa 19 Timed Finishing Tutorial : scopri come scoccare tiri potenti e precisi! : Primo Tutorial dedicato ad una delle novità di Fifa 19, il Timed Finishing! Lo Youtuber La5ty ci mostra come eseguire al meglio tiri potenti e precisi con la “finalizzazione a tempo” ? Fifa 19 sarà disponibile a partire dal 28 settembre su Playstation 4, Xbox One, Pc e Nintendo Switch. Chi ha prenotato la Champions Edition […] L'articolo Fifa 19 Timed Finishing Tutorial: scopri come scoccare tiri potenti e precisi! proviene da ...

Fifa 19 : scopri come eseguire la skill “Ball Roll Sombrero Flick” : Primo video tutorial dedicato alle skill di Fifa 19! Lo Youtuber Kazooie94 ci mostra come eseguire la skill Ball Roll Sombrero Flick una delle mosse abilità di Fifa 19 ? Fifa 19 sarà disponibile a partire dal 28 settembre su Playstation 4, Xbox One, Pc e Nintendo Switch. Chi ha prenotato la Champions Edition o la […] L'articolo Fifa 19: scopri come eseguire la skill “Ball Roll Sombrero Flick” proviene da I Migliori di Fifa.

Fifa 19 : scopri come eseguire la skill “Knee Juggling” : Primo video tutorial dedicato alle skill di Fifa 19! Lo Youtuber Kazooie94 ci mostra come eseguire la skill Knee Juggling, ossia il palleggio con le ginocchia, una delle nuove mosse abilità di Fifa 19 ? Continua a seguirci per tutorial e news su Fifa 19! L'articolo Fifa 19: scopri come eseguire la skill “Knee Juggling” proviene da I Migliori di Fifa.

Fifa 19 : scopriamo insieme tutti i nuovi stadi! C’è anche il Mercedes Benz Stadium di Atlanta! : In Fifa 19, come accade in ogni edizione, faranno il loro debutto alcuni nuovi stadi. In questo articolo, che aggiorneremo man mano che ci saranno novità Gli stadi della Premier League Con il termine della EFL Championship, la seconda divisione inglese, possiamo già anticipare che, in base al forte accordo che unisce Electronic Arts alla Premier League non mancheranno gli […] L'articolo Fifa 19: scopriamo insieme tutti i nuovi stadi! ...

Fifa 19 : tutte le nuove skill! Scopri come eseguire tutte le mosse abilità! : Nuovo tutorial dedicato alle skill di Fifa 19! Lo Youtuber Kazooie94 ci mostra come eseguire la tutte le nuove skill, ossia le mosse abilità di Fifa 19 Continua a seguirci per altri tutorial e news su Fifa 19! L'articolo Fifa 19: tutte le nuove skill! Scopri come eseguire tutte le mosse abilità! proviene da I Migliori di Fifa.

Fifa 19 : scopri come eseguire la skill “Three Touch Roulette” : Primo video tutorial dedicato alle skill di Fifa 19! Lo Youtuber Kazooie94 ci mostra come eseguire la skill Three Touch Roulette, una delle nuove mosse abilità di Fifa 19 Continua a seguirci per tutorial e news su Fifa 19! L'articolo Fifa 19: scopri come eseguire la skill “Three Touch Roulette” proviene da I Migliori di Fifa.

Fifa 19 : scopri come eseguire la skill “La Croqueta” di Iniesta : Primo video tutorial dedicato alle skill di Fifa 19! Lo Youtuber Kazooie94 ci mostra come eseguire “La Croqueta”, mossa abilità tipica di Iniesta Continua a seguirci per ulteriori novità su Fifa 19! L'articolo Fifa 19: scopri come eseguire la skill “La Croqueta” di Iniesta proviene da I Migliori di Fifa.

Fifa 19 Ultimate Team : scopri tutte le novità di FUT! : Nel corso della Fifa eWorld Cup che si è tenuta a Londra, sono state annunciate da EA Sports una parte delle novità di Fifa 19 Ultimate Team! La presentazione prenderà il via alle 16:15 ora italiana, subito dopo la conclusione delle due semifinali del torneo. Le nuove icone di Fifa 19 Un primo assaggio delle […] L'articolo Fifa 19 Ultimate Team: scopri tutte le novità di FUT! proviene da I Migliori di Fifa.