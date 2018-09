Fifa 19 | nuova animazione per i pack opening nel video di Chuboi!

Fifa 19 senza regole - la nuova modalità No Rules e la lista degli stadi - : E' arrivato il tempo del Real Madrid così da giocare con l'uomo immagine del gioco Ronaldo? Un attimo, ma cosa stiamo dicendo?! Con CR7 alla Juve i piani della Ea Sport sono leggermente saltati, Per ...

Fifa 19 : EA Sports presenta i tre protagonisti della nuova modalità Il Viaggio : Campioni : Come già sapevamo, la modalità Il Viaggio tornerà in FIFA 19 con il nuovo capitolo "Campioni", che vedrà il protagonista Alex Hunter esordire tra le file del Real Madrid dopo una carriera fatta di alti e bassi.Attraverso un comunicato stampa diramato oggi, EA Sports ha annunciato che quella di Hunter sarà solo una delle tre carriere che saremo chiamati a vivere in FIFA 19. Saranno infatti giocabili le storie di Kim Hunter, sorellastra di Alex ...

FUT Division Rivals : cos’è e come funziona la nuova modalità competitiva di Fifa 19 : Fut Division Rivals è la nuova modalità competitiva di FIFA 19 che va essenzialmente a sostituire quelle che erano le Divisioni online. Si tratta di una competizione settimanale online che, per certi versi, ricorda quelle che sono le Squad Battles, introdotte per la prima volta lo scorso anno. In questa guida cercheremo di illustrare quelle […] L'articolo FUT Division Rivals: cos’è e come funziona la nuova modalità competitiva di ...

Fifa 19 : Claude Makélélé nuova icona su FUT! : EA Sports ha annunciato pochi minuti fa la quarta nuova icona di FUT in Fifa 19. Si tratta di del centrocampista francese Claude Makélélé, che ha militato fra l’altro nel Real Madrid e nel Chelsea Alle 16 EA Sports svelerà tutte le novità della modalità Fifa Ultimate Team inclusi i nomi di ulteriori nuove icone. Continuate […] L'articolo Fifa 19: Claude Makélélé nuova icona su FUT! proviene da I Migliori di Fifa.

Fifa 19 : Clarence Seedorf nuova icona su FUT! : EA Sports ha annunciato pochi minuti fa la terza nuova icona di FUT in Fifa 19. Si tratta di una “vecchia” conoscenza del campionato italiano, l’olandese Clarence Seedorf Alle 16 EA Sports svelerà tutte le novità della modalità Fifa Ultimate Team inclusi i nomi di ulteriori nuove icone. Continuate a seguirci per ulteriori aggiornamenti L'articolo Fifa 19: Clarence Seedorf nuova icona su FUT! proviene da I Migliori di Fifa.

Fifa 19 : Fabio Cannavaro nuova icona su FUT! : EA Sports ha annunciato pochi minuti fa la seconda nuova icona di FUT in Fifa 19 ed ancora una volta a farla da protagonista è l’Italia! Si tratta infatti il capitano della nazionale Campione del Mondo 2006, Fabio Cannavaro Domani EA Sports svelerà tutte le novità della modalità Fifa Ultimate Team inclusi i nomi di […] L'articolo Fifa 19: Fabio Cannavaro nuova icona su FUT! proviene da I Migliori di Fifa.

Fifa 19 - ufficiale : confermata la Super League Cinese nella nuova edizione : Non mancheranno le novità interessanti presenti in FIFA 19, la nuova edizione del game targato EA Sports in arrivo sul mercato tra qualche settimana. Uno degli aspetti che sarà maggiormente apprezzato da tutti gli appassionati pronti a sfidare amici e parenti con partite sempre più appassionanti è l’introduzione di Champions League ed Europa League, ma […] L'articolo FIFA 19, ufficiale: confermata la Super League Cinese nella nuova ...

Fifa 19 e le microtransazioni - pronta una nuova tempesta per Electronic Arts? : Sono settimane molto calde per FIFA 19, il nuovo capitolo dell'annuale simulatore calcistico curato da Electronic Arts che, come di consueto, animerà la scena videoludica a partire dagli ultimi giorni del mese di settembre. Gli ultimi giorni hanno portato alla luce alcuni aspetti del gioco, con le prove concesse alla stampa che hanno permesso di avere una panoramica alquanto esaustiva in merito a quelle che saranno le feature incluse in questo ...