Ferrovie | Mit su passaggi livello in Lombardia | mandato a Rfi di intervenire

liberoquotidiano

: @FPuggini @enrisav @GiovanniToti @DaniloToninelli Sembrano invasati, e hanno di che essere preoccupati. Senza ponte… - Twittytwitty17 : @FPuggini @enrisav @GiovanniToti @DaniloToninelli Sembrano invasati, e hanno di che essere preoccupati. Senza ponte… -

(Di mercoledì 12 settembre 2018) Roma, 12 set. (AdnKronos) - "E’ all’attenzione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il problema, emerso in questi giorni in, dirimasti aperti durante il transito di treni. Da subito il ministero si è attivato per capire le cause e". Così in una