Ferrovie | Fontana | entro 20 mesi primi nuovi convogli in Lombardia 2

Ferrovie : Fontana - entro 20 mesi primi nuovi convogli in Lombardia : Milano, 12 set. (AdnKronos) - Entreranno in servizio entro 20 mesi i primi treni di ultimissima generazione che fanno parte di una delle tre gare bandite lo scorso anno dalla Regione Lombardia per rinnovare completamente il parco rotabile. Sarà Hitachi Rail Italy a fornire i nuovi convogli ad Alta C