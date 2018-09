Fedez | il figlio guarda Pomeriggio 5 | arriva l’invito della d’Urso

LEONE LUCIA - FIGLIO DI Fedez E CHIARA FERRAGNI / Video - perplesso davanti a Barbara d'Urso : "Non sei pronto!" : LEONE LUCIA, il FIGLIO di FEDEZ e CHIARA FERRAGNI, appare sorpreso e perplesso guardando il programma di Barbara d'Urso. Le diCHIARAzioni ironiche del rapper.(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 10:02:00 GMT)

Ferragni e Fedez ecco i progetti futuri - nuovo figlio e carriera da DJ per entrambi : Ferragnez, dopo le nozze un fratellino per Leone e un sorprendente tour in coppia Il settimanale ha rivelato che l’influencer cremonese e il rapper milanese starebbero già pensando di allargare la famiglia con un fratellino o una sorellina per il piccolo Leone, nato lo scorso 19 marzo. Ma grandi le novità arriverebbero anche sul piano artistico, dal momento che la Ferragni potrebbe rendersi protagonista di un campo ancora inesplorato, ...

Chiara Ferragni e Fedez dopo il matrimonio : 'Un altro figlio - un singolo e un tour mondiale dietro la consolle' : Quando succederà? La prossima estate: lanceranno un singolo musicale insieme per far ballare la folla e faranno un tour nelle discoteche di tutto il mondo'. Si torna a casa! Ciao Sicilia bedda, ...

Chiara Ferragni e Fedez - super sposi e secondo figlio in vista : Il favoloso matrimonio che si è tenuto a Noto, è stato solo il primo passo nella nuova vita di Chiara Ferragni e Fedez. La coppia infatti è pronta per intraprendere una nuova avventura. Ora che i Ferragnez si sono giurati amore eterno con una cerimonia romantica ed esagerata, è arrivato il momento di pensare al futuro. La fashion blogger e il rapper hanno le idee chiare su questo punto. A breve i due innamorati allargheranno la famiglia, ...

Chiara Ferragni e Fedez/ Foto - la fashion blogger vola a Noto con il figlio Leone : "abbiamo le prove" : Chiara Ferragni e Fedez si sposano il 1° settembre a Noto: la fashion blogger vola in Sicilia con il figlio Leone per le ultime prove. La Foto e l'annuncio sui social.(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 11:08:00 GMT)

Fabio Rovazzi : "Soffro per la lite con Fedez. Gli auguri per il figlio? Non sui social - ma non significa non li abbia fatti" : Fabio Rovazzi non andrà al matrimonio dell'anno, ma non esclude la possibilità di ricucire i rapporti con lo sposo. L'attore e cantante, in un'intervista rilasciata al Corriere della sera, è tornato a rispondere alle domande sulla fine del suo rapporto professionale d'amicizia con Fedez, interrotto bruscamente e senza ragione nota al pubblico, dopo aver firmato insieme diversi successi.Sull'abbandono dell'etichetta Newtopia, ...

Chiara Ferragni - Fedez e la foto con Leone - fan al vetriolo : «Per caso avete un figlio?». La risposta dell'influencer spiazza tutti : Nuovo "ritratto di famiglia" per Chiara Ferragni, Fedez e il piccolo Leone. L'influencer ha postato uno scatto nel lettone, che immortala un momento tenero di vita quotidiana a tre. Ma...

Fedez risponde a chi lo accusa di sfruttare il figlio e spiega perché non lo battezzerà : Negli ultimi giorni una 'doppia' polemica a dir poco accesa ha coinvolto Fedez e la sua famiglia [VIDEO]. Il cantante e la compagna – la nota fashion blogger Chiara Ferragni – sono infatti finiti nell'occhio del ciclone mediatico per aver dichiarato pubblicamente che il loro bambino – l'ormai celebre Leone – non verra' battezzato. Una scelta in tutto e per tutto coerente con quella, gia' palesata dai due futuri sposi, di unirsi in matrimonio ...