Federica Sciarelli con ' Chi l' ha visto?' festeggia un doppio traguardo

Chi l’ha visto? quando inizia : svelata la data del ritorno in tv di Federica Sciarelli : Chi l’ha visto? quando inizia? L’ultima puntata speciale dell’amatissimo programma di informazione di Rai 3 è andata in onda solo lo scorso 25 luglio, ma a quanto pare le ferie per lo staff della trasmissione dureranno molto poco. Già dalla prima metà di settembre 2018, infatti, Chi l’ha visto? tornerà ad andare in onda sia in prima serata che con l’appuntamento quotidiano. Ecco le date. Chi l’ha visto? quando ...