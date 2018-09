Federica Pellegrini non si ritira più | «Ho scelto di scivolare»

Nuoto - Federica Pellegrini non molla - anzi rilancia. Per diventare ancora più storica : La Pellegrini è oro olimpico 2008, cinque volte campionessa del Mondo, sette volte regina d'Europa. Aggiungiamoci gli 11 record del mondo stabiliti, con quello sui 200sl che resiste tutt'ora dal 2009.

Federica Pellegrini allontana il ritiro : la sexy nuotatrice ha cambiato idea [FOTO] : 1/17 ...

Federica Pellegrini non molla e pensa a Tokyo 2020 : Roma, 11 set., askanews, - Federica Pellegrini non molla, anzi, pensa ad essere protagonista anche ai prossimi Giochi olimpici di Tokyo 2020. Se nelle settimane scorse aveva detto 'Il cuore mi dice di ...

Federica Pellegrini : 'Ho scelto di scivolare' : 'Comincia ad essere adesso ciò che tu vuoi essere domani. , William James, . E io ho scelto di scivolare'. Così su Instagram, Federica Pellegrini, che posta anche una foto che la ritrae sul blocchetto ...

Nuoto - altro che addio : Federica Pellegrini svela il suo futuro! : Federica Pellegrini ha deciso di continuare a “scivolare” sull’acqua anche per i prossimi anni, la nuotatrice non si ritira “Comincia ad essere adesso ciò che tu vuoi essere domani. (William James) E io ho scelto di scivolare…“. Federica Pellegrini, attraverso un post su Instagram, ha annunciato di fatto la prosecuzione della sua carriera da nuotatrice. Dopo qualche dubbio, la Pellegrini ha deciso di ...

Filippo Magnini svela i motivi della rottura con Federica Pellegrini : Filippo Magnini, dopo le recenti dichiarazioni della sua ex Federica Pellegrini, risponde dalle pagine del settimanale Nuovo affermando che la loro storia è ormai per lui del tutto chiusa, svelando i motivi per cui tra loro è finita: “Non è facile rimanere amici e non so se potremmo esserlo mai in futuro. Ci vuole comunque tanto tempo. Per me Federica è il passato. Ho sempre voluto una famiglia e dei figli. Per questo è finita la mia ...

Federica Pellegrini è un capitolo chiuso - Magnini spiega il perchè : “impossibile rimanere amici” : Filippo Magnini risponde alle frecciatine ricevute da Federica Pellegrini, la nuotatrice aveva ammesso in occasione del suo compleanno di non essere più in contatto con l’ex fidanzato Da quando Filippo Magnini ha incontrato Giorgia Palmas la sua vita è cambiata. L’ex nuotatore, uscito a pezzi dalla storia d’amore con Federica Pellegrini, con l’ex Velina ha voltato pagina. L’ex capitano della Nazionale italiana ...

Filippo Magnini e il giallo dell'intervista su Federica Pellegrini/ Sbotta : "Non l'ho mai concessa" : Filippo Magnini ha rilasciato un'intervista al settimanale Nuovo riguardo la sua storia con Federica Pellegrini. Dopo le dichiarazioni riportate su Dagospia Sbotta: "Non rilascio interviste"(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 22:28:00 GMT)

Filippo Magnini e la frecciatina a Federica Pellegrini : «È il passato - non è facile rimanere amici» : ... @giopalmas82, in data: Set 10, 2018 at 5:04 PDT Dopo l'addio alle competizione comunque vuole rimanere nell'ambito dello sport: 'È quasi un obbligo che devo sia a me stesso che alle nuove ...

Filippo Magnini : "Federica Pellegrini è il passato - ora voglio una famiglia" - : Ho sempre tante idee e voglio percorrere più strade " ha rivelato Filippo Magnini parlando del suo futuro lontano dallo sport -. Una di queste sarà in ambito sportivo: è quasi un obbligo che devo sia ...

Filippo Magnini risponde a Federica Pellegrini : “Per me sei il passato. Non so se potremo mai essere amici” : “Magnini non mi ha fatto neanche gli auguri al compleanno”: in un’intervista al settimanale Chi, la campionessa di nuoto Federica Pellegrini si era tolta qualche sassolino dalla scarpa parlando del suo ex, Filippo Magnini.”Abbiamo interrotto ogni rapporto quando ha portato via le cose da casa mia. Mi ha cancellata completamente dalla sua vita, forse nutre rancore perché l’ho lasciato io, che, invece, non ho alcun problema ...

Nuoto - Ilaria Cusinato : “Federica Pellegrini è un esempio. Concentrata sui Mondiali - le Olimpiadi un obiettivo” : È stata una delle donne degli Europei di Nuoto di Glasgow in casa Italia. Due splendide medaglie per Ilaria Cusinato, non ancora 19enne nativa di Cittadella. L’azzurra ha dato spettacolo nei misti (200 e 400), con tempi di livello spaziale, che la proiettano verso un futuro che potrebbe essere davvero roseo. Ora un po’ di pausa e poi si inizia a pensare alla prossima stagione. Dietro tutto questo cosa c’è? “Innanzitutto ...

Federica Pellegrini sempre più sexy : settimana di relax per la bella nuotatrice [GALLERY] : 1/7 Foto Instagram ...

Federica Pellegrini e Alberto Tomba la nuova coppia dell’estate : Federica Pellegrini e Alberto Tomba insieme ad un party esclusivo. Li ha paparazzati il settimanale “Chi”, pubblicando le immagini di quella che sembra essere una nuova coppia a sorpresa. L’ex campione di sci è stato infatti ospite, non annunciato, del party con cui la Pellegrini ha festeggiato, a Jesolo e con gli affetti più intimi, i suoi trent’anni. Durante la serata Federica ha avuto occhi solo per l’ex ...