Federica Panicucci ricorda suo padre | Torna ad abbracciarmi foto

Federica Panicucci torna in Italia pronta per Mattino 5 : Mattino Cinque: Federica Panicucci torna al lavoro Federica Panicucci è tornata in Italia. La conduttrice di Mattino 5 ha lasciato le Bahamas, dove ha trascorso le ultime settimane in compagnia di Marco Bacini e dei figli, Mattia e Sofia, per avvicinarsi a Milano in vista del ritorno in tv il 10 settembre. Tra poco più di una settimana infatti la presentatrice di Cecina sarà di nuovo al timone del rotocalco mattutino dell’ammiraglia ...