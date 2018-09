Fascia da capitano uguale per tutti | si valuta la deroga per la Fiorentina | i viola

Assemblea della Lega di A : in ballo la questione Fascia da capitano e la nomina del nuovo consigliere al posto di Fassone : Domani la Lega di Serie A si riunirà alle 15 per discutere di alcune tematiche di attualità. Da un lato la proposta per consentire alla Fiorentina di continuare a ricordare Davide Astori sulla fascia da capitano: a presentarla sarà il presidente della Lega Serie A, Gaetano Miccichè dopo la richiesta da parte del presidente esecutivo viola Mario Cognigni. Il giudice sportivo aveva avvertito sulle violazioni al regolamento sulla fascia ...

Il sindaco di Firenze : “spero si trovi un accordo sulla Fascia di capitano di Astori” : ASTORI– “Ho condiviso la preoccupazione della Fiorentina di poter usare la fascia del capitano come simbolo di ricordo di un grande calciatore e di un grande uomo, che non vestiva solo la maglia della Fiorentina ma anche della nazionale. Mi auguro che si possa trovare presto un accordo con la Lega”. Lo ha detto stasera a margine dell’inaugurazione della rinnovata piazza dei Ciompi in centro a Firenze il sindaco ...

Marotta : “su Fascia di capitano c’è un regolamento” : “Massimo rispetto per il sentimento” dei giocatori e dei tifosi della Fiorentina, “è giusto che ci sia, però c’è un regolamento, ne parleremo nel consiglio del 12 settembre”. Così Giuseppe Marotta, direttore generale della Juventus, ha risposto a chi gli chiedeva un commento sulla norma che uniforma le fasce di capitano in serie A, contro la quale la Fiorentina ha protestato annunciando l’intenzione di ...

Costacurta “la regola sulla Fascia di capitano è sbagliata” : “Anche per me la regola e’ sbagliata, e proveremo a parlare con la Lega di serie A perche’ la cambi: ma finché ci sono delle regole, rispettiamole”. Così Billy Costacurta, vicecommissario della Federcalcio, interviene sulla norma che uniforma le fasce di capitano in tutta la serie A, contro la quale la Fiorentina ha protestato annunciando l’intenzione di pagare le multe previste pur di continuare a indossare ...

Fascia di capitano di Astori - la Fiorentina chiama il presidente della Lega A : Il presidente esecutivo della Fiorentina Mario Cognigni ha telefonato oggi al presidente della Lega di Serie A Gaetano Micciché per affrontare la questione della Fascia da capitano dedicata a Davide Astori. Un argomento molto delicato e sentito a Firenze e dalla Fiorentina: in questi giorni molti giocatori viola hanno ribadito che la Fascia dedicata al loro capitano scomparso improvvisamente il 4 marzo scorso non si tocca e di essere ...

Il caso della Fascia da capitano di una squadra di calcio - spiegato : La fascia della discordia. Su uno dei simboli più importanti del calcio moderno si sta consumando una vera battaglia, senza esclusione di colpi, tra giocatori e federazione italiana. E se quest’ultima arriva a minacciare multe e sanzioni, dall’altra si fa strada la consapevole volontà di tirare dritto ugualmente e, eventualmente, di pagare per quello che viene ritenuto un gesto di poco buon senso e che limita la ...

Fascia da capitano - quella di Astori merita un eccezione : MILANO - L'applicazione inflessibile della nuova regola sulla Fascia unica in Serie A potrebbe arrestarsi di fronte all'assoluta specificità del caso della Fiorentina. Troppo forte la motivazione che ...

Nazionale - Chiellini : “grande onore la Fascia di capitano” : Sarà Giorgio Chiellini il capitano della nuova Italia. Il difensore ha ritrovato Bonucci tanto alla Juventus quanto in azzurro. E alla vigilia della sfida con lo Polonia manda un messaggio a De Rossi e Buffon: “Avrò la fascia da capitano e sarà un onore. Per ora è così, ma attualmente sono fuori giocatori come Daniele De Rossi, che potrebbe rivelarsi importante in futuro. E poi Gigione è ancora in attività…”. Chiellini, ...

Fascia da capitano - Tommasi 'Quelle diverse vanno autorizzate dalla Lega' : ROMA - Continua a tenere banco la questione della Fascia unica da indossare da parte di tutti i capitani dei venti club del massimo campionato, dopo la decisione della Lega A di vietare fasce ...

Lega Serie A - basta con la pagliacciata della Fascia da capitano uguale per tutti : una regola senza senso che scontenta tutti! : La fascia di capitano unica decisa dalla Lega Serie A, sta facendo molto discutere e tra i calciatori c’è chi la boicotta “Il capitano, in ciascuna delle gare delle competizioni organizzate dalla Lega, deve portare, quale segno distintivo, esclusivamente una fascia fornita dalla stessa Lega”. Con queste poche parole, la Serie A ha annunciato durante l’estate un cambiamento regolamentare davvero incredibile. Una novità a ...

Il concorso di Orgoglio Amaranto per disegnare la Fascia da capitano di Cutolo : Arezzo e con il contributo dello sponsor tecnico Joma, intende promuovere e stimolare la partecipazione e l'appartenenza ai colori Amaranto, ribadendo l'importanza del football come sport popolare, ...

Fascia da capitano uguale per tutti - Biraghi non ci sta : “quella per Astori non si tocca” : Biraghi e il divieto di usare fasce da capitano personalizzate: il terzino della Fiorentina non approva la decisione “La Fascia da capitano per Davide Astori non si tocca. Se il giudice sportivo ci multerà, allora non avremo difficoltà a pagare“. Sono le parole del terzino della Fiorentina, Cristiano Biraghi, che dal ritiro della Nazionale azzurra a Coverciano è tornato sul tema del divieto di utilizzare fasce ...