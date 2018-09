Fame nel mondo continua ad aumentare | 821 milioni di persone denutrite La Fao | “Tra le

Aumenta la Fame nel mondo - 821 milioni di persone soffrono oggi la fame : ... raggiungendo nel 2017, 821 milioni, vale a dire una persona su nove, secondo lo Stato della Sicurezza Alimentare e della Nutrizione nel mondo 2018 pubblicato oggi. Sono stati compiuti progressi ...

Contro la Fame nel mondo think global act global : La FAO ha presentato oggi il suo Rapporto sulla sicurezza alimentare e lo stato della nutrizione globale dove viene registrata la grave inversione di tendenza degli ultimi anni che segnala che il numero di persone "affamate" nel mondo è in crescita: nel 2017 è stato raggiunto il numero di 821 milioni di persone - una persona su nove. Il documento denuncia che sono stati compiuti limitati progressi nella riduzione dell'arresto della ...

