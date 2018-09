Fabinho | “Il Milan ha preso un grande giocatore”

milanworld

: Fabinho a sorpresa: 'So che il Milan ha fatto un grandissimo acquisto' - - Dalla_SerieA : Fabinho a sorpresa: 'So che il Milan ha fatto un grandissimo acquisto' - - leonzan75 : RT @milanlivestream: Fabinho a sorpresa: 'So che il Milan ha fatto un grandissimo acquisto' | Calciomercato - milansette : Fabinho a sorpresa: 'So che il Milan ha fatto un grandissimo acquisto' -

(Di mercoledì 12 settembre 2018) Il centrocampista del Liverpoolha parlato di uno dei suoi ex compagni di squadra ai tempi del Monaco, ossia di Tiemoué Bakayoko. Quest’ultimo, passato alin estate sponda Chelsea, è atteso al riscatto, dopo una stagione con più ombre che luci con la maglia dei Blues.: “Bakayoko gran giocatore, alpotrà dimostrare le sue qualità” Le parole dinei confronti di Bakayoko sono state a dir poco positive: “Non credo che abbia avuto lo spazio giusto al Chelsea. Ho visto alcune sue gare lo scorso anno e mi era sembrato ad un buon livello. La prima stagione in un nuovo club è sempre difficile e io non mi sarei mai aspettato di vederlo partire”. “So che ilhaungiocatore – ha proseguito il centrocampista –. Sono certo che lì potrà dimostrare le sue qualità e tornare ad essere quello del Monaco. Sono ...