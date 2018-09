Fabbrica Pasta di Gragnano | tour Ue per insegnare a cucinarla

askanews

: Il Camper attrezzato de La Fabbrica della Pasta di Gragnano è pronto per il tour in Europa - - bassairpinia : Il Camper attrezzato de La Fabbrica della Pasta di Gragnano è pronto per il tour in Europa - -

(Di mercoledì 12 settembre 2018) Roma, 12 set., askanews, - Come cucinare laa regola d'arte? La conditio sine qua non è che sia al dente, ma poi? E come si condiscono i formati più originali? Antonino Moccia, responsabile ...