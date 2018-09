F1 | GP Singapore 2018 | il circuito cittadino di Marina Bay ai raggi X Muretti e 23 curve

F1 - GP Singapore 2018 : la grande occasione di Max Verstappen. Talento puro che sembra aver calmato i bollenti spiriti… : Sono passati ormai più di tre anni dal debutto del baby-fenomeno olandese Max Verstappen in Formula Uno con la Toro Rosso, avvenuto nel GP d’Australia del 2015 all’età record di 17 anni e 166 giorni. Dopo poco più di una stagione dal suo debutto è arrivata la chiamata in Red Bull al posto di Kvyat, che ha segnato una svolta importantissima nella sua giovane carriera. Sin da quando correva nei kart il ragazzo ha sfoderato una velocità ...

F1 - GP Singapore 2018 : come vederlo in tv. Gli orari di dirette - differite e repliche tra Sky e TV8 : Dal 14 al 16 settembre la Formula 1 fa tappa in Asia per il GP di Singapore 2018, quindicesimo round della stagione. Dopo due settimane di pausa dalla gara di Monza, il circus si appresta ad immergersi nella consueta trasferta asiatica che spesso si rivela decisiva nell’assegnazione del titolo iridato. La Ferrari è chiamata ad una reazione immediata dopo la pesante sconfitta subita nell’appuntamento casalingo, in cui la squadra ed i ...

F1 - GP Singapore 2018 : Kimi Raikkonen - il separato in casa. Un nuovo problema per la Ferrari : finlandese sordo agli ordini di scuderia? : Dopo la gara di Monza Sebastian Vettel aveva sibilato tra i denti di essere ormai pronto per lottare contro tre rivali nel prosieguo del campionato. La partenza del Gran Premio d’Italia aveva fatto capire molte cose. Kimi Raikkonen che tirava la staccata alla prima variante nei confronti del compagno di scuderia che voleva vincere per recuperare altri punti al rivale Lewis Hamilton, era la conferma di quanto si stava scrivendo da giorni: ...

F1 - GP Singapore 2018 : le gomme Pirelli scelte da Ferrari - Mercedes e Red Bull per Marina Bay. Le possibili strategie : Il conto alla rovescia per il quindicesimo round del Mondiale 2018 di Formula Uno sta per scadere. Sotto le luci artificiali di Marina Bay (Singapore), il Circus è pronto per esibirsi su un tracciato cittadino molto tortuoso in cui l’equilibro aerodinamico ma soprattutto la stabilità in frenata e la trazione saranno determinanti. La Ferrari deve reagire dopo la disfatta di Monza. Quanto accaduto all’ingresso della variante della ...

F1 - da Singapore 2017 a 2018 : da un Mondiale che si chiuse ad uno che potrebbe riaprirsi. La Ferrari ci crede : “Non si gira pagina, altrimenti la lezione di Monza non si è imparata, dobbiamo tenere presente cosa è successo”. Con queste parole il Team Principal della Ferrari Maurizio Arrivabene, intervistato da Autosprint, si è espresso pensando a quel che aspetta il clan in “Rosso” nel prossimo weekend a Marina Bay (Singapore), sede del 15° round del Mondiale 2018 di Formula Uno. La Ferrari non può concedersi altri pause e deve ...

F1 - GP Singapore 2018 : la Red Bull può diventare una preziosa alleata per la Ferrari. Ecco perché : La Ferrari parte per Singapore con la netta sensazione di essere davanti ad un weekend da “ora o mai più”. La scoppola ricevuta a domicilio da parte di Lewis Hamilton sta continuando a bruciare in quel di Maranello e, Sebastian Vettel su tutti, ha la consapevolezza di sbarcare a Marina Bay con un solo risultato possibile: la vittoria. Il suo margine di distacco nei confronti del rivale inglese si è ormai dilatato fino ai 30 punti, e ...

F1 - GP Singapore 2018 : a che ora si gareggia? Il programma e il palinsesto tv su Sky e TV8 : E’ giunto il momento di voltare pagina. La domenica di Monza è stata un duro colpo per le ambizioni mondiali della Ferrari e di Sebastian Vettel: l’errore alla variante della Roggia del tedesco, il trionfo di Lewis Hamilton e i 30 punti di distacco nella classifica generale dei piloti dall’alfiere della Mercedes sono dati non certo trascurabili nella rincorsa all’iride. Mancano sette gare al termine del campionato 2018 di ...

F1 - GP Singapore 2018 : Sebastian Vettel - ora non puoi più sbagliare. Serve la perfezione nelle ultime 7 gare per sperare nel Mondiale : E’ giunto il momento di voltare pagina. La domenica di Monza è stata un duro colpo per le ambizioni mondiali della Ferrari e di Sebastian Vettel: l’errore alla variante della Roggia del tedesco, il trionfo di Lewis Hamilton e i 30 punti di distacco nella classifica generale dei piloti dall’alfiere della Mercedes sono dati non certo trascurabili nella rincorsa all’iride. Mancano sette gare al termine del campionato 2018 di ...

Gran Premio di Singapore 2018 : anteprima e orari del weekend : orari Venerdì 14 Settembre Libere 1: 10:30-12:00 , Sky Sport F1 HD, Libere 2: 14:30-16:00 , Sky Sport F1 HD, Sabato 15 Settembre Libere 3: 12:00-13:00 , Sky Sport F1 HD, Qualifiche: 15:00 , Sky Sport F1 HD, Differita integrale alle 20:00 su TV8 e TV8 HD Domenica 16 Settembre Gara: 14:10 61 giri 308,828km , Sky Sport F1 HD, Differita integrale ...

Formula 1 - GP Singapore 2018 : dieci cose da sapere : Unico team che ha conquistato quattro pole a Singapore, 2008, 2010, 2015, 2017, Questa gara è stata vinta solo da campioni del mondo dal 2008 al 2015 e di nuovo nel 2017: nel 2016 Rosberg fu l'...

F1 GP Singapore 2018 : gli orari tv per seguire in diretta e in differita la gara - : ... il campionato motoristico più importante al mondo che vede le monoposto di Ferrari e Mercedes darsi battaglia sui principali circuiti di tutto il mondo ma questo, sono sicuro, lo sapete già. Abbiamo ...

F1 - GP Singapore 2018 : la Ferrari si gioca tutto. Marina Bay pista favorevole - la Red Bull potrebbe aiutare. Mondiale ancora aperto : Il Gran Premio di Singapore di un anno fa, sostanzialmente, mise la parola “fine” ai sogni di titolo di Sebastian Vettel e della Ferrari. Anche l’edizione di quest’anno, dopo quanto visto a Monza, rischia di diventare decisiva in ottica futura. Se, infatti, il tedesco non vincerà o, quantomeno, non sarà in grado di precedere Lewis Hamilton, la sua rincorsa alla vittoria finale diventerà una vera e propria scalata senza ...

F1 - GP Singapore 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Dopo il Gran Premio d’Italia di Monza che potrebbe avere segnato in maniera indelebile il Mondiale di Formula Uno 2018, il circus torna in pista salutando definitivamente l’Europa e trasferendosi nella città-stato di Singapore. Tra i muretti di Marina Bay, dunque, si riproporrà nuovamente il duello tra Lewis Hamilton, sempre più lanciato verso il suo quinto titolo nella massima categoria, e Sebastian Vettel che, dopo il grave errore ...

F1 - Mondiale 2018 : Ferrari - ora non si può più sbagliare. Cancellare il ricordo di Singapore 2017 per lottare fino alla fine : Il Circus della Formula Uno è pronto a tornare protagonista per il 13° round del Mondiale 2018. Sul circuito di Spa (Belgio) i motori ricominceranno a rombare e la Ferrari vorrà farsi trovar pronta per affrontare l’impegno belga e immediatamente dopo quello di Monza (2 settembre) con decisione. Gli ultimi due round non hanno riservato le soddisfazioni attese alla Rossa. Il duplice trionfo in Germania e in Ungheria di Lewis Hamilton ha ...