Evento Apple 2018 – Diretta Live dallo Steve Jobs Theater – New iPhone 9 e molto di più!!

Evento Apple 12 settembre - diretta live : iPhone XS - Watch 4 e le altre novità : Stasera, alle 19, ora italiana, Tim Cook salirà sul palco dello Steve Jobs Theatre per presentare la nuova offerta Apple 2018, la prima basata interamente su dispositivi senza bordi e cornici. Cominciando dai tre nuovi iPhone – un leak interno al sito della Mela ha ufficializzato che si chiameranno iPhone XS, iPhone XS Max e iPhone XR – che cercheranno di spartirsi il mercato con due modelli di punta da 6,5 e da 5,8 pollici con schermo ...

