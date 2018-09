Eva Henger difende la figlia | “Mio marito ha chiamato il padre dell’ex moglie di Lucas”

Eva Henger a Pomeriggio 5/ Faccia a faccia con Silvia Corrias? Barbara d’Urso offre il diritto di replica : Eva Henger sarà tra le protagoniste delle parentesi gossip di Pomeriggio 5 in onda oggi, mercoledì 12 settembre 2018, a partire dalle 18 circa.(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 16:30:00 GMT)

Pomeriggio 5 - caos da Barbara D'Urso : massacrate Eva Henger e sua figlia - chi apre il fuoco : Dai social alla televisione. Il botta e risposta tra Mercedesz Henger e Silvia Corrias a colpi di Instagram stories è finito nello studio di Barbara D'Urso a Pomeriggio 5 . La faida tra le due ragazze,...

Chi è Lucas Peracchi? Da ‘Uomini e Donne’ all’amore con Mercedesz Henger : l’ex tronista nuovo fidanzato della figlia di Eva [GALLERY] : Lucas Peracchi dopo essere stato protagonista sul trono di ‘Uomini e Donne’ ha trovato l’amore in Mercedesz Henger: ecco il nuovo fidanzato della figlia di Eva Muscoloso, pieno di tatuaggi e nuovo fidanzato di Mercedesz Henger. Stiamo parlando di Lucas Peracchi, ex tronista di ‘Uomini e Donne’ che ha trovato l’amore, non durante, ma dopo la partecipazione al dating show di Maria De Filippi. Instagram ...

Pomeriggio Cinque - Silvia Corrias dichiara : “Non ce l’avevo con Eva Henger” : Silvia Corrias a Pomeriggio 5 smentisce: “Il post non era contro Eva Henger” E’ da poco terminata la prima puntata settimanale di Pomeriggio 5. Come di consuetudine la prima parte della trasmissione è stata dedicata alla cronaca nera e ai temi di più stretta attualità, mentre nella seconda parte ampio spazio è stato dedicato al gossip. Tanti gli ospiti invitati da Barbara d’Urso a parlare di quest’ultimo argomento, ...

Eva Henger a Pomeriggio 5 : Lucas Peracchi - le liti social e l’aborto : Eva Henger ospite a Pomeriggio 5 ha raccontato cosa le è accaduto negli ultimi mesi. Ospite nella prima puntata del programma di Canale 5 condotto da Barbara d’Urso, insieme alla figlia, la Henger ha parlato di Lucas Peracchi, nuovo fidanzato di Mercedesz, ma anche dell’aborto e delle critiche ricevute per aver raccontato questa storia. Eva Henger a Pomeriggio 5: Lucas, Mercedesz e le liti social Scoppiettate prima puntata di ...

Mercedesz Henger ha rifatto il seno contro il volere della madre Eva : Dallo scorso maggio Mercedesz Henger, figlia dell'attrice hard Eva Henger, si è concessa un regalo, rifacendosi fare il seno passando a una terza abbondante. Se lei è felice come una Pasqua, molto meno lo è sua madre, che avendo fatto la stessa operazione anni fa sa bene che non sempre è foriera di soddisfazione, come dichiarato a Nuovo: Sono sempre stata contraria e avevo paura sia per l’anestesia sia per l’operazione. Avendola fatta ...

Eva Henger incinta a 45 anni perde il bambino : Un dolore profondo, un senso di vuoto: è quel che prova Eva Henger dopo aver perso il figlio che aspettava dal compagno Massimiliano Caroletti. La ex pornostar ne parla in un’intervista esclusiva a Oggi nel numero in edicola. La donna, già madre di 3 figli, sperava tanto di diventare mamma per la quarta volta all’età di 45 anni, ma un aborto spontaneo ha infranto i suoi sogni: “Ho sentito il suo battito e mi sono emozionata ...

Eva Henger choc : “Aspettavo un figlio da Massimiliano Caroletti - l’ho perso…” Ecco il suo triste racconto… : L’ex pornostar è già mamma di tre figli. E sperava di avere il quarto dal marito. Ma non tutto è andato come si aspettavano: lo racocnta in esclusiva al settimanale Oggi in edicola. ORA VIVE IN UNGHERIA – Eva Henger racconta lo choc: «Ho sentito il suo battito e mi sono emozionata come fosse la prima volta. Ma dopo sette settimane le cose si sono complicate ed è finito tutto», confida Eva Henger in un’intervista esclusiva al settimanale ...