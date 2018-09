Euphoria | il teen drama prodotto da Drake che ricorda Tredici

HBO ordina Euphoria - teen drama con Zendaya prodotto da Drake : Appuntatevi questo nome, Euphoria, perchè sicuramente ne sentiremo parlare spesso il prossimo anno.Euphoria è infatti il titolo del teen drama, quindi con protagonisti adolescenti o poco più (o poco meno) ordinato da HBO, casa de I Soprano, Game of Thrones, Succession e tante altre produzioni per lo più pensate per una fascia di pubblico anagraficamente elevata.prosegui la letturaHBO ordina Euphoria, teen drama con Zendaya prodotto da ...