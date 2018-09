Equinozio d’Autunno 2018 | ecco perché non sarà il 21 Settembre DATA e INFO UTILI

meteoweb.eu

(Di mercoledì 12 settembre 2018) Nonostante quel che ritiene comunemente, le stagioni non cambiano sempre il giorno 21 (che sia, dicembre, marzo e giugno), infatti l’, il primo giorno d’autunno, quest’anno cade il 23, alle 01:54 UTC, 03:54 ora italiana. Generalmente l’di autunno si verifica tra il 21 e il 24, sempre in orari diversi. La variazione del momento in cui avviene è causato dalla diversa durata dell’anno solare e di quello del calendario: il pianeta ci mette 365.25 giorni effettuare un’orbita attorno al Sole. Per tale ragione l’autunno può anche “ritardare”. La, che per chi vive nell’emisfero meridionale segna l’inizio della primavera, non è sempre uguale, ma oscilla tra il 21 e il 24, a causa dell’introduzione di un giorno ogni 4 anni nell’anno bisestile, che può farla ...