Egitto | apre la tomba di Mehu dopo 80 anni Video ultime notizie | oro e colori per il

Quattromila anni dopo riapre la tomba di Mehu in Egitto : Riaperta dopo 4000 anni la tomba di Mehu, una delle più belle della necropoli di Saqqara, in Egitto: restaurata e resa visitabile ai turisti per la prima volta a 78 anni dalla sua scoperta.Le sue pareti sono riccamente decorate e al suo interno si trovano tre camere funerarie: una per Mehu, che ha avuto un ruolo influente nella corte reale della sesta dinastia e altre due erano destinate al culto del figlio Mery Ra Ankh, sorvegliante ...