Ecco perché ho denunciato gli squadristi da tastiera che offendono e minacciano sul web

Pizza in smoking a Venezia - bufera su Stefano Accorsi : Ecco perché : L'Associazione Esercenti Venezia accusa l'attore di fomentare il turismo selvaggio: "Porti la Pizza in camera, non ci si può...

Caos Serie C senza fine - la Viterbese minaccia di ritirare la squadra : Ecco il perchè : Nonostante finalmente siano stati stilati i calendari, in Serie C continua a regnare il Caos. Stavolta i problemi riguardano la composizione dei gironi, con la Viterbese-Castrense che ha puntato i piedi dopo essere stata inserita in quello del sud. La società di Piero Camilli ha trasmesso un comunicato pesante rivolto ai vertici federali, responsabili di non aver preso in considerazione le problematiche economiche e logistiche che i ...

Viktor Orbán «sotto processo» in Europa - Ecco perché : Salvini riceve Orban a MilanoSalvini riceve Orban a MilanoSalvini riceve Orban a MilanoSalvini riceve Orban a MilanoSalvini riceve Orban a MilanoSalvini riceve Orban a MilanoSalvini riceve Orban a MilanoSalvini riceve Orban a MilanoSalvini riceve Orban a MilanoSalvini riceve Orban a MilanoNon si è scomposto Viktor Orbán, è rimasto fermo e risoluto. Una voce forte, difficile da ignorare nel Parlamento Europeo che deve votare per decidere se ...

Eros Ramazzotti strizza l'occhio a Salvini e svela : "Ecco perché ho pensato di ritirarmi" : Essere "nato ai bordi di periferia" ha lasciato certamente il segno almeno quanto quel "pezzo di pane" che suo padre comunista si aspettava che in un mondo equo venisse dato a tutti. E oggi, ...

NBA – Tony Parker svela : “questione di soldi? No - Ecco perchè ho detto addio ai San Antonio Spurs” : Dopo 17 anni con la maglia di San Antonio, Tony Parker ha firmato con gli Charlotte Hornets: non è stata però una questione di soldi, ecco perchè il playmaker francese ha detto addio agli Spurs Un’intera carriera passata con la maglia nero-argento, 17 anni a guidare, palla in mano, le azioni dei San Antonio Spurs come espressione pratica delle idee di coach Popovich. Tony Parker è stato il cervello della franchigia texana fino ...

Equinozio d’Autunno 2018 : Ecco perché non sarà il 21 Settembre [DATA e INFO UTILI] : Nonostante quel che ritiene comunemente, le stagioni non cambiano sempre il giorno 21 (che sia Settembre, dicembre, marzo e giugno), infatti l’Equinozio, il primo giorno d’autunno, quest’anno cade il 23 Settembre, alle 01:54 UTC, 03:54 ora italiana. Generalmente l’Equinozio di autunno si verifica tra il 21 e il 24 Settembre, sempre in orari diversi. La variazione del momento in cui avviene è causato dalla diversa durata ...

Una Vita anticipazioni : BLANCA ricatta sua madre URSULA - Ecco perché : BLANCA Dicenta (Elena Gonzalez), la protagonista della terza stagione di Una Vita, si farà conoscere fin da subito per il suo carattere forte e determinato: rinchiusa per anni in un manicomio dalla madre URSULA (Montserrat Alcoverro), la ragazza troverà in Samuel Alday (Juan Gareda), figlio del gioielliere Jaime (Carlos Olalla), il suo apparente salvatore. Se ci avete letto in precedenza, sapete già che BLANCA verrà introdotta nelle storyline in ...

Voci dal silenzio - viaggio tra i nuovi eremiti d’Italia. “Ecco perché la solitudine è la via per la felicità” : Parlano quelli che hanno scelto di non farlo. Chiamati al silenzio, alla vita contemplativa nella solitudine. La condizione – meglio, la grazia – che li schiude all’umanità, li riconcilia con la bellezza del creato e con l’essenziale, che spoglia l’uomo delle parole e delle azioni inutili fino a che rimane solo la fiamma. Dio, o l’Infinito. Joshua Wahlen e Alessandro Seidita hanno viaggiato per ...

Mafia capitale - la forza d’intimidazione e la Cassazione : Ecco perché per i giudici all’ombra del Colosseo ci sono i boss : La chiave è la forza d’intimidazione. Una caratteristica che non è solo delle mafie tradizionali ma anche di quelle che Giuseppe Pignatone ha definito in passato come “piccole mafie“. È per questo motivo – con tutta probabilità – che la corte d’Assise d’appello di Roma ha riconosciuto Massimo Carminati, Salvatore Buzzi e altre 16 persone colpevoli di associazione a delinquere di stampo mafioso. Mafia ...

MONDO DI MEZZO : “FU MAFIA CAPITALE”/ Ribaltone Appello : Buzzi e Carminati - Ecco perché lo sconto di pena : MAFIA Capitale, oggi sentenza d'Appello: ultime notizie, ribaltate condanne per Carminati e Buzzi. Ridotti gli anni di carcere ma c'è "associazione a delinquere di stampo mafioso"(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 19:06:00 GMT)

Mafia Capitale - Buzzi e Carminati mafiosi con sconto. Ecco perché : mafiosi, sì, ma con pene ridotte rispetto al giudizio di primo grado. La sentenza della corte d'Appello di Roma sul processo Mondo di Mezzo che vede imputate 43 persone, tra cui Salvatore Buzzi e Massimo Carminati, sembra essere contraddittoria, ma in realtà non è così. Il giudice del collegio, infatti, ha riconosciuto il reato di associazione mafiosa, ma ridotto, per alcuni imputati, le pene rispetto alla decisione ...

Barbara d’Urso : “Domenica vincerà Mara Venier perchè ci sono circostanze che oggettivamente la favoriscono” Ecco quali! : Se ieri sono tornati i programmi del primo pomeriggio (calando però negli ascolti), domenica torneranno Domenica Live e Domenica In con Barbara d’Urso e Mara Venier. Le due sono grandi amiche e non soffrono la concorrenza e se per Mara Venier a vincere la gara degli ascolti sarà la d’Urso “perché è impossibile da battere“, per Barbara vincerà la Zia. Fra le motivazioni anche una serie di “circostanze che oggettivamente la favoriscono“. Quali? ...

Ferragnez - spunta la verità : Ecco perché Totti ed Ilary hanno rifiutato l'invito : La coppia non avrebbe gradito la "video-partecipazione" inviata loro da Fedez e Chiara Ferragni: "Troppo moderna". Il...

Attilio Fontana a Pietro Senaldi : 'Lombardia autonoma tra un anno. Ecco perché la sinistra odia Salvini' : 'Ero convinto che sarei stato tutta la vita in minoranza, ricordo ancora che mio padre festeggiava quando il Partito Liberale prendeva l' 1,8%. Oggi quando cammino mi dà una grande soddisfazione ...