Ecco come rinascerà Genova

(Di mercoledì 12 settembre 2018) Il 'decretone' per Genova conterrà una serie di misure in risposta al crollo del ponte Morandi a sostegno dell'economia e dei trasporti della città, degli sfollati, ma anche misure per garantire maggiore sicurezza alle autostrade. Queste le principali misure contenute nei 16 articoli della bozza o anticipate dal ministro Danilo Toninelli: - Nomina di un nuovo commissario straordinario per la ricostruzione. Avrà poter speciali e dovrà definire interventi urgenti per l'affidamento dei lavori. - Creazione di una nuova Agenzia per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (Ansfisa). Sarà operativa dal 1dicembre e assorbirà le funzioni dell'agenzia per la sicurezza delle ferrovie. - Stanziamenti per contributi una tantum alle imprese danneggiate dal crollo e a professionisti e artigiani. ...