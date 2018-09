E l' ex Nar disse all' avvocato | ' Lo Stato si è rivelato più forte'

Genova - Faraone - Pd - : 'Toninelli si dimetta - il 31 luglio disse di abbandoNare la Gronda' : 'Ecco perché Toninelli dovrebbe dimettersi immediatamente e se non lo fa, chiedo al mio partito di presentare una mozione di sfiducia. O se ne va lui o lo mandiamo a casa noi'. Così su Facebook il ...

MaNarola - 5 Terre Art Festival Albe e Tramonti prosegue con Odisseo e Penelope : I prossimi spettacoli della rassegna si svolgeranno domenica 29 luglio all'alba al Santuario di Reggio , Vernazza, con "Anime Migranti", martedì 31 al tramonto a Volastra , Riomaggiore, con "Il ...

Cantieri in aree vincolate e a rischio dissesto : iNarrestabile il consumo di suolo in Italia : E’ un consumo di suolo ad oltranza quello che in Italia continua ad aumentare anche nel 2017, nonostante la crisi economica. Tra nuove infrastrutture e Cantieri (che da soli coprono più di tremila ettari), si invadono aree protette e a pericolosità idrogeologica sconfinando anche all’interno di aree vincolate per la tutela del paesaggio – coste, fiumi, laghi, vulcani e montagne – soprattutto lungo la fascia costiera e i corpi idrici, dove ...

Fermi sotto il sole e intrappolati lungo i biNari : l'odissea di 180 passeggeri. Task force di soccorsi al lavoro : Task force di soccorsi per i 180 passeggeri dell'Intercity diretto a Milano centrale e rimasto oltre un'ora e mezzo ferma lungo i binari alle porte di Castiglion Fiorentino. A causa di un guasto ...

Dissesto - il governo chiude Italia Sicura : “No a enti inutili”. Gli esperti : “Utile per coordiNare - Regioni da non lasciare sole” : Mentre il presidente della Regione Calabria e il sindaco di Cosenza ricevono un avviso di garanzia per disastro colposo in seguito all’alluvione del 2015 e il Nord Italia conta i danni dei nubifragi di questi giorni, la polemica sulla cancellazione di Italia Sicura continua. Matteo Renzi, suo ideatore nel 2014, che definisce la mossa del nuovo governo “un azzardo”, i Cinquestelle parlano invece di “affidamenti opinabili, scarsa efficacia e ...