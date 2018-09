Droga dall' Afghanistan alla Sardegna | 2 arresti

Traffico internazionale di Droga dall’Afghanistan a Cagliari tramite la Germania : Una brillante operazione della Polizia di Stato di Cagliari ha permesso di porre fine ad un Traffico internazionale di stupefacenti.

Nascondeva la Droga nei barattoli della cucina - arrestato dalla Polizia : Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Velletri, diretto da Liliana Galiani, lo tenevano d'occhio da qualche giorno, sospettando che potesse essere proprio lui, peraltro una loro ...

Nasconde Droga nel materasso. Arrestato dalla polizia : UMWEB, Perugia. Nella mattinata di ieri, le volanti della Questura, unitamente agli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Perugia, procedevano ad effettuare una serie di controlli presso le ...

Minorenne sorpreso in possesso di Droga - denunciato dalla squadra anticrimine della Polizia : L'Aquila - Nella serata di ieri la Polizia di Stato ha denunciato un giovane 17enne, avezzanese, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il ragazzo, nel corso di un servizio mirato della squadra anticrimine del Commissariato di P.S. di Avezzano, è stato trovato in possesso di sostanza stupefacente del tipo cocaina, Hashish e Marijuana, già divisa in singole dosi e pronta per lo spaccio, per un totale di circa ...

Droga - dalla Colombia al porto di Livorno la cocaina destinata al clan rom di Latina. Arrestati Luigi Ciarelli e due soci : La cocaina purissima prodotta in Colombia era nascosta nelle intercapedini di un grosso container arrivato a gennaio nel porto di Livorno. E il destinatario della spedizione sarebbe dovuto essere Luigi Ciarelli, figlio di Giacinta Spada e Antonio Ciarelli e fratello di Carmine, capo del clan di etnia rom Ciarelli-Di Silvio operante a Latina e molto legato al boss Vittorio Casamonica. Stamani Ciarelli – con numerosi precedenti penali per ...

Trovato in possesso di Droga arrestato dalle Fiamme Gialle cittadino italiano a Vasto : Chieti - Operazione delle Fiamme Gialle vastesi. arrestato un cittadino italiano Trovato in possesso complessivamente di circa 8 grammi di cocaina e marijuana. Nella serata del 22 u.s., i militari appartenenti alla Compagnia della Guardia di Finanza di Vasto, nel corso di un servizio volto alla repressione del traffico e dello spaccio di sostanze stupefacenti, in località Vasto marina, sottoponevano a controllo un soggetto, di ...

Droga dal Piemonte alla Valle : in 2 stanati dall'Arma : Cronaca. Due turisti Piemontesi, controllati dai Carabinieri della Stazione di San Martino Valle Caudina , sono stati sorpresi in possesso di due etti di marijuana e di un coltello. Ieri un'altra ...

Scampia : la storia di Marco - fuggito dalla Droga a bordo di un treno : Marco Pirone a soli 9 anni, dopo la separazione dei genitori, a Scampia ha frequentato l’Università dell’abbandono. Solo, in una Scampia in piena espansione criminale. A 14 anni Marco ha iniziato a drogarsi. Marco senza punti di riferimento, senza affetto, ha cercato la sicurezza tra i palazzoni grigi di Scampia, tra le strade enormi. La sua famiglia l’ha sostituita con i “guaglioni” del rione, buoni e cattivi, con loro non si sente mai ...