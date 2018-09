Vicofaro - chiuso il centro d’accoglienza di Don Biancalani : “Farò ricorso al Tar”. E intanto ospita i migranti in chiesa : Matteo Salvini l’ha spuntata: il centro di accoglienza di Vicofaro, a Pistoia, guidato da don Massimo Biancalani, è stato chiuso. L’ordinanza di chiusura per ragioni di sicurezza, come anticipato da Ilfattoquotidiano.it, è puntualmente arrivata. A firmarla è stato il sindaco di centrodestra di Pistoia Alessandro Tomasi. Per Salvini e la Lega è una vittoria perché da un anno martellano: “Quel centro va chiuso”. Il botta e risposta tra ...

Comune a Don Biancalani - stop accoglienza : ANSA, - PISTOIA, 11 SET - Il Comune di Pistoia ha notificato al parroco di Vicofaro, don Massimo Biancalani, un'ordinanza per la cessazione dell'attività di accoglienza nei locali della canonica. Il ...

Pistoia - stop all'accoglienza di Don Biancalani : "Locali inadeguati" - : La procura ha notificato un'ordinanza per la cessazione dell'attività di accoglienza perché la struttura non sarebbe idonea a ospitare così tante persone. Fuori norma la cucina e la caldaia, oltre a ...

Il Comune di Pistoia stoppa Don Biancalani : niente più accoglienza nella parocchia : Il Comune di Pistoia ha notificato al parroco di Vicofaro, don Massimo Biancalani, "l'amico dei migranti", un'ordinanza per la cessazione dell'attività di accoglienza nei locali della canonica. Il provvedimento scatta dopo controlli effettuati in più volte da questura, Asl, vigili urbani e vigili del fuoco, che hanno mostrato l'inidoneità della struttura a ospitare così tante persone. Risultano inadeguati cucina e ...

Don Biancalani scrive al Papa : 'Troppi insulti per accoglienza profughi' : Don Massimo Biancalani, il sacerdote pistoiese balzato agli onori della cronaca per l'accoglienza dei profughi, non ci sta a ricevere insulti sui social e per questo motivo ha deciso di scrivere a Papa Francesco. Da tempo, il religioso è impegnato sul territorio nell'accoglienza dei profughi attraverso la collaborazione del Comitato parrocchiale di Vicofaro e Ramini. Nell'introduzione della missiva, il sacerdote si è rivolto a Papa Francesco ...

Migranti - Don Biancalani scrive al Papa : Il parroco di Vicofaro e Ramini consegnerà la lettera al pontefice personalmente durante un convegno in cui è relatore a Roma

Vicofaro - migranti trasferiti in un’altra parte della struttura. Don Biancalani : “Sindaco vuole chiudere l’intero centro” : “Vicofaro resiste”, urla in uno dei suoi ultimi post su Facebook don Massimo Biancalani. Vicofaro è il fortino in cui il prete pistoiese accoglie un centinaio di persone tra migranti, italiani senza lavoro e senza tetto, ma il fortino è assediato. Da fine agosto di un anno fa, da quando cioè don Massimo portò in piscina i suoi ospiti africani, postò una foto che causò la reazione di Matteo Salvini ed esponenti di Forza Nuova parteciparono con ...

Pistoia - 2 anni di irregolarità dietro chiusura Cas di Don Biancalani : Se mi va a Prato questo ragazzo e sta alla stazione, cosa cambia, che politica è? Perlomeno in parrocchia lo seguo io...' . Passando al 14 febbraio del corrente anno, il gravissimo episodio emerso a ...

Migranti - Don Biancalani vs Lollobrigida (FdI) : “Contro di me persecuzione”. “Vuole farsi pubblicità - denunci il prefetto” : “La chiusura del mio centro? È evidente ci sia stato un disegno o una volontà di colpire la nostra realtà”. Sono le parole di don Massimo Biancalani, parroco che ha accolto diversi Migranti a Vicofaro, in provincia di Pistoia, e il cui centro è stato chiuso per motivi di sicurezza, ospite a La7 a L’aria che tira – Estate. “Vuole solo farsi pubblicità, pensa che ci sia un complotto allora denunci il prefetto” è ...

Don Massimo Biancalani : 'La chiusura del mio centro di accoglienza è sicuramente un disegno per colpire una realtà simbolo' : Il Parroco descrive il provvedimento amministrativo che ha costretto a sospendere le attività con i migranti e si dice "Addolorato dalle parole di un ministro che gioisce di vederli tornare in ...

Immigrati - la chiusura del centro di Don Biancalani - "Ora denuncio Salvini" : Pistoia, 29 agosto 2018 - "Secondo alcuni avvocati che ho consultato, anche di rilievo, ci sono gli estremi per denunciare Salvini in quanto nel post utilizza un linguaggio allusivo, anche alla sfera ...

Massa : la solidarietà e il sostegno di Articolo Uno a Don Biancalani : Come forza politica, il Movimento Democratico Progressista di Massa aderisce all'iniziativa versando il gettone di presenza del proprio consigliere comunale e chiede a tutti i consiglieri e le ...

Don Biancalani : 'Da Salvini linguaggio sessualmente allusivo. Lo denuncio' : Sono molto amareggiato di fronte a questa classe politica, non capisco come ragiona questa gente' ha dichiarato il prete all'Huffingtonpost.it.

Don Biancalani : "Denuncio Salvini nel suo post contro di me anche allusioni sessuali" : La sua intenzione, don Massimo Biancalani l'aveva annunciata ieri sera via Facebook. "Io ti denuncio" aveva scritto, commentando il post con cui Matteo Salvini esultava alla decisione della Prefettura di chiudere il centro di accoglienza dei migranti di Vicofaro a Pistoia, nella sua parrocchia. "Tempi duri per il prete che ama attaccare me e circondarsi di presunti profughi africani, ancora un po' e la canonica scoppiava... Chiuso!", aveva ...