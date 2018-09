Domenica In vs Domenica Live | Venier punta su Romina Power | D’Urso sui balletti delle

L’offerta da 7 - 99 euro di ho. Mobile sarà attivabile almeno fino a Domenica : L'attuale offerta da 7,99 euro al mese di ho. Mobile, con minuti, SMS illimitati e 40 GB di Internet 4G Basic, resterà ancora attivabile almeno fino a domenica prossima, 16 settembre 2018. L'articolo L’offerta da 7,99 euro di ho. Mobile sarà attivabile almeno fino a domenica proviene da TuttoAndroid.

Ferragni - per mamma Marina niente Domenica In : non trova l'accordo con la Rai : Marina Di Guardo , la mamma di Chiara Ferragni , non sarà un'opinionista della prossima edizione di 'Domenica In' . Nei giorni scorsi erano circolate voci circa un possibile inserimento della ...

Boccia : no chiusure Domenica - è punitivo : 17.00 Chiudere gli esercizi commerciali la domenica "per fare gli interessi di qualche esercente, sia pure legittimo, pensando anche di bloccare Amazon, rappresenta una posizione punitiva e dogmatica". Lo afferma il presidente di Confindustria, Boccia. E invita invece il governo a "detassare il lavoro domenicale". Poi sul crollo del viadotto di Genova: "Se il nuovo ponte non sarà fatto entro un anno sarà colpa di questo governo". "Ognuno si ...

Boccia : 'Chiudere i negozi la Domenica è punitivo e dogmatico' : No alla chiusura domenicali dei negozi, si alla detassazione del lavoro nel settimo giorno della settimana. Lo propone il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia. Chiudere gli esercizi ...

Domenica In - fuori anche la mamma di Chiara Ferragni : i motivi in una nota : "Non è stato raggiunto l'accordo economico", spiega l'agenzia della scrittrice. Assente per gli stessi motivi anche...

Italia : presidente Confindustria - chiusura Domenica è dogmatica : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Di Maio insiste : 'Negozi aperti la Domenica? Solo il 25% - gli altri chiudano' : "Non vogliamo bloccare le aperture domenicali nelle città turistiche". Sono queste le dichiarazioni del ministro dell'Agricoltura e del Turismo, Gian Marco Centinaio. La sua è una risposta alle parole di Di Maio, che di recente ha annunciato una legge con la quale si imporrà uno stop alle aperture domenicali e festive nei negozi e centri commerciali, con il sistema delle turnazioni: a rotazione potrà rimanere aperto un esercizio su ...

Calenda : "Amazon farà salti di gioia per le chiusure Domenicali. Il resto - Bezos Di Maio - è materiale per Crozza" : "Amazon farà i salti di gioia per le chiusure domenicali". Commenta con queste parole, su Twitter, Carlo Calenda l'affermazione di Di Maio che ha annunciato l'intenzione di voler creare un "Amazon del Made in Italy'.Un portale e-commerce multilingua dove aziende possono vendere". Il tweet continua: "Esiste un limite legale alle castronerie che si possono dire in una settimana?!", si chiede l'ex ministro dello Sviluppo economico nel post ...

Domenica la ‘CorriRoma’ - in 2000 nel ricordo di Abebe Bikila : Roma – Si svolgera’ Domenica 16 settembre la 12esima edizione di CorriRoma, la 10 chilometri ideata nel 2005 dagli organizzatori della Maratona di Roma per ricordare l’impresa di Abebe Bikila ai Giochi olimpici del 1960. Un evento che negli anni ha visto la partecipazione di grandi personaggi come la tennista russa Kurnikova e l’olimpionico di maratona Baldini. La gara partira’ alle 8.15 da via di San Gregorio, dove ...

Campidoglio : Strade chiuse al traffico - Domenica torna #vialibera : Roma – domenica 16 settembre, in apertura della Settimana europea della Mobilita’, e’ prevista a Roma la nuova edizione dell’iniziativa #vialibera: Strade che per l’intera giornata saranno chiuse al traffico e interamente dedicate a pedoni e ciclisti. Il percorso interessera’ piu’ Strade: da via Cola di Rienzo a via Tiburtina (San Lorenzo), via dei Fori Imperiali e largo Corrado Ricci, da via XX ...

Imperiapost L'informazione libera della tua città VESSALICO : 'STRADE IN ARTE' - DA VENERDÌ 28 A Domenica 30 SETTEMBRE L'ESTEMPORANEA DI ... : ... che si cimenteranno nella realizzazione di murales aventi a oggetto la valorizzazione delle donne che hanno lasciato un segno nella cultura, nelle arti, nella scienza, ecc. Nella giornata conclusiva ...

Le chiusure Domenicali? Una sciagura : valgono 400 milioni di stipendi in meno : Roma - Le chiusure domenicali forzate sarebbero un dramma sia per il commercio che per gli altri settori produttivi. È quanto hanno ricordato il Consorzio Fee e New Asgi, associazioni che ...

Negozi Marche - apertura Domenica : libertà da Confartigianato : ... limita la libertà d'impresa, va contro le esigenze della categoria e rischia di ripercuotersi negativamente sull'economia del territorio. In base a tutte queste considerazioni, la Confartigianato di ...