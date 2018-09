Divorzio | forse stop all' assegno di mantenimento | la proposta firmata Lega

Blastingnews

: vorrei tanto che mia mamma chiedesse il divorzio, sono forse anni che spero che divorzino. non si amano, odio come… - kokoidi0t : vorrei tanto che mia mamma chiedesse il divorzio, sono forse anni che spero che divorzino. non si amano, odio come… - tia36324819 : @Francescabacci4 @Corriere @SimoPillon Forse perché hanno due figli? E al momento del divorzio avevano pattuito 200… - beretta_gio : RT @mrtrs77: @tossina_libera Ho qualche anno più di te ed ho lottato come te per divorzio e aborto, per lo statuto dei lavoratori per un nu… -

(Di mercoledì 12 settembre 2018) A Palazzo Madama ha fatto il suo ingresso una, che mira a riscrivere la legge fondata nel 2006 sull'affido dei figli dopo ile sugli assegni di. L'ideatore del disegno di legge è il leghista Simone Pillon insieme ai senatori Angela Anna Bruna Piarulli, Grazia D’Angelo, Elvira Lucia Evangelista, Mario Michele Giarrusso , Alessandra Riccardi del Movimento 5 Stelle e Andrea Ostellari, Emanuele Pellegrini Massimo Candura della. Lasta facendo parecchio discutere, perchè nel caso in cui fosse approvata si dovra' dire addio all'die arrivera' la figura del mediatore nel caso in cui all'interno della famiglia fossero presenti minori. Sara' inoltre introdotto il doppio domicilio per il minore. La nuovaLa, se approvata, vedra' la possibilita' di effettuare l'affidamento condiviso con ...