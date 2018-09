Disoccupazione in Italia al 10 | 7% | è il tasso più basso dal 2012

Italia - Istat : tasso di Disoccupazione scende al 10 - 7% : La crescita economica è in Italia più lenta di quella dell'economia dei paesi dell'area Euro, cresciuta dello 0,4% rispetto al trimestre precedente e del 2,2% nel confronto con il secondo trimestre ...

I giornali di oggi / L'Italia che cambia per decreto : più Disoccupazione e meno salute : ... ecco il quadro che dipinge sul Corriere della Sera , a pagina 9, Valentina Santarpia: Un consigliere del Movimento 5 Stelle che sostiene che la politica venga prima della scienza. Un infettivologo ...

Italia - a giugno sale il tasso di Disoccupazione. Aumenta anche tra i giovani : Teleborsa, - Nel mese di giugno si registra un piccolo peggioramento del marcato del lavoro. E' quanto afferma l' Istat nella sua stima preliminare sui dati occupati e disoccupati relativi al mese di ...

Italia - a giugno sale il tasso di Disoccupazione. Aumenta anche tra i giovani : Nel mese di giugno si registra un piccolo peggioramento del marcato del lavoro. E' quanto afferma l' Istat nella sua stima preliminare sui dati occupati e disoccupati relativi al mese di giugno. L'...

Forza Italia contro il dl Dignità : "Crea Disoccupazione". Ma l'alleanza con la Lega nelle Regioni non è in discussione : In una conferenza stampa Forza Italia ha presentato gli emendamenti al Dl Dignità. "È tutta pubblicità ingannevole, sono tutte balle - ha detto Anna Maria Bernini, capogruppo al Senato -. Vogliono persino rubare i risparmi degli Italiani per fare il reddito di cittadinanza. La nostra risposta è no. Noi sappiamo che il decreto sarà blindato alla Camera, metteranno la fiducia non ci sarà dibattito, la nostra unica possibilità di cambiarlo è quindi ...

Lavoro : ImpresaLavoro - Italia 3° in Europa per tasso Disoccupazione : Roma, 17 lug. (AdnKronos) – Negli ultimi 12 anni il tasso di disoccupazione in Italia è aumentato di 4,5 punti percentuali, passando dal 6,9% del 2006 all’11,4% del 2017 (ultimo dato disponibile). Il nostro Paese risulta quindi il terzo in Europa per tasso di disoccupazione. Lo rivela una ricerca del Centro studi ImpresaLavoro, realizzata su elaborazione dei dati Ocse contenuti nel report Employment Outlook 2018. Nel periodo di ...

Pd e Forza Italia contro Luigi Di Maio : “80.000 posti di lavoro in meno - il decreto dignità porta Disoccupazione” : Forza Italia e Partito Democratico si oppongono all'approvazione del decreto dignità, in particolare alle norme che andranno a regolare i rapporti a termine: "Ottantamila posti di lavoro in meno in 10 anni. Sono quelli che prevede in relazione del decreto dignità. Ma non doveva essere la Waterloo del precariato? Il problema del lavoro non si risolve distruggendolo", commenta il segretario dem Maurizio Martina su Twitter.Continua a leggere

Ocse : Disoccupazione in calo - Italia maglia nera : In calo per il secondo mese consecutivo la disoccupazione nell'area Ocse nel mese di maggio scendendo di 0,1 punti percentuali, arrivando a calare del 5,2%.

Ocse : "Italia terza per Disoccupazione - scendono i salari reali" : "I salari reali sono scesi dell'1,1% tra il quarto trimestre 2016 e il quarto trimestre 2017". L'Ocse segnala inoltre un alto livello di insicurezza per quanto riguarda il mercato del lavoro. Intanto l'Inps prevede che serviranno 6 miliardi in più per il Reddito d'inclusione. 5,5 milioni di pensionati sotto i 1.000 euro

Ocse : 'Italia terza per Disoccupazione - scendono i salari reali' : Il tasso di disoccupazione in Italia "è sceso all'11,2% nell'aprile 2018, ma resta il terzo più alto tra i Paesi dell'Ocse". Lo scrive l'Organizzazione, aggiungendo che "i salari reali sono scesi dell'...