Diritti tv | Espn trasmetterà Coppa Italia e Supercoppa negli USA

ESPN sigla un accordo per i Diritti del calcio italiano negli Stati Uniti : ESPN ha siglato un accordo pluriennale per l’acquisizione dei diritti esclusivi di trasmissione della Serie A TIM italiana, una delle più importanti leghe calcistiche al mondo, negli Stati Uniti. A partire dal 2018, più di 340 partite a stagione saranno trasmesse su ESPN+, la nuova piattaforma streaming a pagamento dedicata allo sport, sviluppata da The Walt Disney Company Direct-to-Consumer & International (DTCI) e da ...