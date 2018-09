Direttiva Copyright | il via libera del Parlamento Europeo fa già discutere

Cosa cambia con la Direttiva Ue sul copyright? Rispondono Scorza e Da Empoli : Insomma', conclude l'esperto, 'i tempi di questo cambiamento non sono immediati e nel frattempo il mondo digitale evolverà ancora in modi che oggi non possiamo assolutamente immaginare'. I POSSIBILI ...

Parlamento Ue approva la Direttiva sul copyright. Di Maio : “Una vergogna”. È scontro con Tajani : Il Parlamento europeo ha approvato la direttiva sul copyright: dà così il via libera ai negoziati con il Consiglio Ue. Lega e M5s hanno votato contro e Luigi Di Maio attacca: "Una vergogna europea, viene introdotta la censura preventiva". A lui replica il presidente dell'EuroParlamento, Antonio Tajani: "Chiedo al presidente del Consiglio Conte di prendere le distanze dalle dichiarazioni infamanti di Di Maio".Continua a leggere

Direttiva Copyright - un bene o un male? Cosa rischia ora il diritto d’autore in Europa : È finita come era iniziata: il Parlamento europeo ha approvato, a larga maggioranza, la proposta di Direttiva di riforma del diritto d’autore nella formulazione – salvo pochi colpi di maquillage – originariamente proposta dal relatore Alex Voss. Nel nuovo diritto d’autore europeo ci sarà un nuovo diritto connesso in forza del quale gli editori di giornali avranno diritto a un “equo compenso” da parte di chi utilizzerà i link ai loro ...

Copyright - il Parlamento Ue approva la nuova Direttiva. Lega e M5S contrari. Di Maio : «Una vergogna - daremo battaglia» : Il Parlamento europeo, riunito in plenaria a Strasburgo, ha approvato la direttiva sul Copyright con 438 sì, 226 no e 38 astenuti. Il vice premier: «Una vergogna, daremo battaglia». Anche gli eurodeputati della Lega hanno votato contro...

Copyright - dalla Ue ok alla nuova Direttiva : Tra i punti più importanti le "giuste remunerazioni" per gli autori i cui contenuti finiscono su piattaforme digitali, come i social network e i motori di ricerca.

Di Maio dice che la Direttiva sul copyright legalizza “la censura preventiva” : Secondo il ministro del Lavoro «stiamo entrando ufficialmente in uno scenario da Grande Fratello di Orwell» The post Di Maio dice che la direttiva sul copyright legalizza “la censura preventiva” appeared first on Il Post.

Approvata la Direttiva sul Copyright che fa vincere il bavaglio e la censura sul web : Approvata la direttiva sul Copyright che fa vincere il bavaglio e la censura sul web Si tratta di una notizia… L'articolo Approvata la direttiva sul Copyright che fa vincere il bavaglio e la censura sul web proviene da Essere-Informati.it.

Copyright - cosa prevede la Direttiva europea : La proposta di firoma è stata approvata all'Europarlamento. La versione finale del testo verrà definita al termine dei negoziati con Consiglio e Commissione Ue

Copyright - il Parlamento Ue approva la nuova Direttiva. Di Maio : «Una vergogna - daremo battaglia» : Il Parlamento europeo, riunito in plenaria a Strasburgo, ha approvato la direttiva sul Copyright con 438 sì, 226 no e 38 astenuti. Il vice premier: «Una vergogna, daremo battaglia». Via libera anche all’attivazione dell’articolo 7 contro l’Ungheria del leader magiaro...

Copyright - il parlamento Ue approva la nuova Direttiva. Di Maio : «Una vergogna - daremo battaglia» : Il parlamento europeo, riunito in plenaria a Strasburgo, ha approvato la direttiva sul Copyright con 438 sì, 226 no e 38 astenuti. Il vice premier: «Una vergogna, daremo battaglia». Via libera anche all’attivazione dell’articolo 7 contro l’Ungheria del leader magiaro...

Copyright - dalla Ue ok alla nuova DirettivaTajani : "Vittoria di tutti i cittadini" : Tra i punti più importanti le "giuste remunerazioni" per gli autori i cui contenuti finiscono su piattaforme digitali, come i social network e i motori di ricerca.

Copyright - il Parlamento Europeo dice sì alla Direttiva : Teleborsa, - La direttiva europea sul Copyright è stata approvata oggi dall'EuroParlamento , che l'ha votata con 438 voti a favore , 226 contrari e 39 astenuti. Una direttiva che impone una riforma in ...

Copyright : approvata la nuova Direttiva europea - cosa prevede : A due mesi dal primo rinvio, Il Parlamento europeo, riunito a Strasburgo in seduta plenaria, ha approvato oggi la proposta di riforma del Copyright con 438 voti a favore, 226 contro e 39 astensioni. È stato anche adottato a maggioranza il mandato per cominciare i negoziati con Consiglio e Commissione Ue, necessari per arrivare alla definizione del testo legislativo finale. “è un buon segnale per l’industria creativa e culturale ...

Copyright - il Parlamento Europeo dice sì alla Direttiva : La direttiva europea sul Copyright è stata approvata oggi dall'EuroParlamento , che l'ha votata con 438 voti a favore , 226 contrari e 39 astenuti. Una direttiva che impone una riforma in senso molto ...