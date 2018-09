Diletta Leotta | ' Volevo diventare miss Italia leggendo una poesia'

Diletta Leotta rompe il silenzio sul fidanzato Matteo Mammì : Diletta Leotta rompe il silenzio sul fidanzato Matteo Mammì e parla per la prima volta del loro amore, nato dietro le quinte degli studi Sky. Lui è un manager dell’azienda, molto conosciuto e apprezzato, la loro storia è stata tenuta per molto tempo segreta, sino a quando anche la Leotta ha deciso di pubblicare una foto su Instagram. Oggi convivono e sognano di sposarsi per formare una famiglia, come ha raccontato la stessa ...

Diletta Leotta : "Volevo diventare Miss Italia nel 2009" : In un'intervista esclusiva concessa a Pierluigi Diaco per il settimanale Oggi, in edicola da domani, Diletta Leotta racconta i suoi trascorsi a Miss Italia, concorso di cui sarà conduttrice su La7: «Nel 2009 non ero ancora maggiorenne. Scelsi di partecipare alle selezioni perché, come molte ragazze della mia età, pensavo che potesse trasformarsi in un trampolino di lancio, una prima occasione importante per farmi notare e dare inizio al ...

Miss Italia 2018 – Le creazioni della Maison Celestino per Diletta Leotta e le cinque finaliste : Conto alla rovescia per Miss Italia 2018 ,in diretta su La 7 lunedi 17 settembre ore 21.00. Pronte le creazioni della Maison Celestino per la conduttrice Diletta Leotta e le cinque finaliste Conto alla rovescia per la serata finale di Miss Italia 2018 in programma il prossimo lunedi 17 settembre alle ore 2110 a Milano presso gli studi televisivi di Infront. Le preziose creazioni realizzate dalla Maison Celestino per la conduttrice ...

Diletta Leotta : "Il mio fidanzato Matteo Mammì? Mi piacerebbe avere una famiglia tutta mia ma non c'è fretta" : Diletta Leotta, intervistata dal settimanale 'Nuovo Tv', in edicola questa settimana, vuole mettere a tacere i pettegolezzi che, da qualche tempo, coinvolgono la sua vita privata e professionale. La giornalista Sky, fidanzata da diversi anni, con Matteo Mammì, dirigente di spicco del colosso televisivo, non ci sta a passare per la raccomandata di turno, orgogliosa della propria gavetta e dei tanti traguardi raggiunti con fatica e ...

Diletta Leotta raccomandata? La giornalista smentisce la ‘spintarella’ del fidanzato : “quando sono entrata a Sky non lo conoscevo” : Diletta Leotta si confessa in un’interviste in cui parla per la prima volta del fidanzato Matteo Mammì e del suo ex lavoro a Sky Diletta Leotta è una delle giornaliste e presentatrici più amate del momento. La bellissima catanese però tiene tantissimo alla sua privacy e molto raramente si fa vedere in pubblico con il fidanzato Matteo Mammì. L’uomo con cui Diletta convive da circa due anni a Milano è uno dei dirigenti di Sky e ...

Miss Italia 2018 - pronte le creazioni della Maison Celestino per la sexy Diletta Leotta [FOTO] : 1/24 Foto Instagram ...

Diletta Leotta parla del fidanzato Matteo Mammì : “Ecco cosa mi ha colpito di lui” : Diletta Leotta raccomandata dal fidanzato Matteo Mammì? La conduttrice zittisce le malelingue Diletta Leotta ha parlato per la prima volta del fidanzato Matteo Mammì. Lo ha fatto in un’intervista concessa a Nuovo Tv, prima del nuovo appuntamento tv con Miss Italia, che condurrà insieme a Francesco Facchinetti. La conduttrice ha seccamente smentito il pettegolezzo che […] L'articolo Diletta Leotta parla del fidanzato Matteo Mammì: ...

Diletta Leotta posta una foto in accappatoio : i suoi fan scatenati su Instagram : Diletta Leotta è uno dei volti televisivi più amati dai tifosi del calcio. La bella giornalista catanese, infatti, è stata per diversi anni il volto della Serie B di Sky, ma nel luglio di quest'anno ha deciso di intraprendere una nuova esperienza lavorativa dato che è diventata la punta di diamante della nuova piattaforma di Perform Group Dazn. La 27enne ha dimostrato di essere una giornalista brava, preparata e competente: i suoi quasi 3 ...

Diletta Leotta sui social con solo l’accappatoio addosso - la sexy giornalista strega i fan [GALLERY] : Diletta Leotta strega i suoi fan con uno scatto in accappatoio, la bellissima giornalista Dazn azzarda sui social con la foto che la immortala in un momento d’intimità Diletta Leotta si immortala in uno scatto con solo l’accappatoio addosso. “Questa sera casa, relax e benessere #cosedadonne“, scrive la dolce giornalista che vede sommersa la propria foto di like e commenti. La sexy protagonista di Dazn manda fuori di ...

Diletta Leotta lascia senza fiato i suoi fans : è in accappatoio [FOTO] : 1/15 Instagram ...

Diletta Leotta ancora in relax - la giornalista Dazn in un resort extra lusso [FOTO E VIDEO] : Diletta Leotta approfitta della pausa del campionato per volare in un resort da sogno, la bellissima giornalista di Dazn in piscina sui social Diletta Leotta se la spassa ancora in vacanza. La bellissima giornalista dopo aver trascorso delle ferie rigeneranti tra la sua bella Sicilia e la Sardegna, si trova attualmente in un resort di lusso. La catanese si concede del relax prima della ripresa del campionato, prevista per il prossimo ...

Diletta Leotta da urlo : si rilassa in mezzo alla natura [FOTO] : 1/15 Instagram ...

Diletta Leotta : appena la nota conduttrice tv prova ad accomodarsi sulla sedia - il vestito “fa crack” (VIDEO) : “Sono una rompi pa..illettes”. Diletta Leotta scherza su Instagram postando il video dell’inconveniente che le è capitato mentre indossava un abito di lustrini rossi. appena la nota conduttrice tv prova ad accomodarsi sulla sedia, il vestito “fa crack”. Ecco il video dell’incidente piccante < Fonte https://www.leggo.it/spettacoli/televisione/Diletta_Leotta_vestito_crack-3956206.html L'articolo ...

Incidente sexy per Diletta Leotta. Alla conduttrice si spacca il vestito : Che Diletta Leotta sia amata dal grande pubblico non è un mistero e sui social questo è ancora più evidente. La giornalista sportiva, infatti, è seguita su Instagram da 3 milioni di utenti. I suoi ...