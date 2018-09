: #Diciotti,Pd: ostaggi per trattativa Ue - CyberNewsH24 : #Diciotti,Pd: ostaggi per trattativa Ue - TelevideoRai101 : Diciotti,Pd: ostaggi per trattativa Ue - PaoloBersani : RT @PaoloBersani: @Corriere Un buon motivo per tenere i profughi come #ostaggi per trattare con la #UE e poi dover chiedere soccorso all'A… -

Nei giorni della vicenda della nave"in Italia è stato sospeso il diritto".Lo ha detto la sen.dem ed ex ministra della Difesa Pinotti a nome Pd "Non c'era nessuna motivazione di emergenza, di ordine pubblico per creare questa situazione", ha detto Pinotti. "Il problema non era l'accoglienza in Italia perché oggi" i migranti "sono rimasti qui, ma avere degliper la" con la Ue, ha aggiunto. "Le leggi della Costituzione vengono prima della volontà di qualsiasi ministro", "pessima figura per l'Italia".(Di mercoledì 12 settembre 2018)