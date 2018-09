Diciotti : Conte - sbarco spettava a Malta : ANSA, - ROMA, 12 SET - Le operazioni di sbarco dei migranti soccorsi dalla nave Diciotti della Guardia "ad avviso delle Autorità italiane permanevano in capo alla responsabilità" di Malta. Lo ha detto ...

Ecco tutta la verità su Diciotti. Conte : "Malta li ha scaricati" : Alle 9.30 è iniziata al Senato la seduta nella quale è stata letta da Giuseppe Conte l'informativa sul caso della nave Diciotti.Il presidente del Consiglio ha ripercorso nei minimi dettagli ciò che è accaduto dal 15 al 25 agosto. "Il 15 agosto (alle ore 8:53) l'Autorità maltese, precedentemente compulsata da quella libica con apposito messaggio, assumeva la responsabilità del caso a seguito della localizzazione, effettuata da proprie unità ...

Conte : Diciotti - senza di noi molti morti : 10.20 senza l'intervento "concreto e diretto" della nave Diciotti della Guardia Costiera italiana, molti dei migranti soccorsi "sarebbero morti".Cosi il premier Conte nell'informativa al Senato. Le operazioni di sbarco "permanevano in capo alla responsabilità" di Malta, ha aaggiunto Conte, ma "nonostante Malta fosse stata messa a conoscenza che il barcone era in procinto di affondare", solo dopo l'intervento italiano La Valletta ha risposto ...

Diciotti : Conte : inerzia Malta - indicava rotta verso Italia : "Accertato che le imbarcazioni maltesi sostanzialmente 'indicavano' la rotta ai migranti, scortandoli lungo la stessa, si concretizzava la possibilità che, in mancanza di un intervento di soccorso maltese, il barcone potesse raggiungere l'area di competenza Sar Italiana alle primissime ore del giorno 16". E' quanto ha ricostruito il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nell'informativa al ...

Diciotti - contestato a Salvini il reato di «sequestro di persona aggravato» : La Procura di Palermo ha trasmesso al tribunale del ministri del capoluogo siciliano il fascicolo d'indagine sul caso Diciotti, chiedendo ai giudici di svolgere le indagini preliminari nei...

Salvini - caso Diciotti : nuove accuse/ Ultime notizie - Giorgetti : “Lui e il magistrato saranno contenti...” : Diciotti, nuove accuse per Salvini in 50 pagine: la relazione non spaventa il ministro dell'Interno nonostante rischi pena fino a 30 anni di carcere. Atti trasferiti a Palermo.(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 18:28:00 GMT)

Rocca di Papa - l’arrivo dei migranti della Diciotti tra contestatori e sostenitori : “Ne abbiamo già troppi”. “Benvenuti” : Da un lato i contro, dall’altro i pro. Da un lato le bandiere di Casapound e lo striscione di Fratelli d’Italia che invoca il “blocco navale”, dall’altro cartelli con la scritta ‘Welcome’. Le due opposte fazioni hanno ricevuto così, martedì sera, davanti al centro ‘Mondo migliore’ a Rocca di Papa, Roma, l’arrivo dei pullman provenienti da Catania con un centinaio di migranti che erano a ...

Diciotti - Conte attacca l’Unione Europea e annuncia riserva sul bilancio : Il Presidente del Consiglio commenta la risoluzione del caso Diciotti e attacca duramente l'Unione Europea: "Siamo al lavoro per porre una riserva all’adesione dell’Italia al piano finanziario pluriennale in corso di discussione. A queste condizioni, l’Italia non ritiene possibile esprimere adesione a un bilancio di previsione che sottende una politica così incoerente sul piano sociale".Continua a leggere

Diciotti - nella notte sbarcano tutti i 137 migranti. Conte : “Sconfitta per l’Europa”. Ue : “Solidarietà non basta” : L’incubo è finito poco dopo la mezzanotte. Sono tutti a terra i 137 migranti rimasti a bordo della nave Diciotti ormeggiata per cinque giorni al porto di Catania. Hanno trascorso la notte nell’hotspot realizzato nell’ex caserma Gasparro di Messina. In molti hanno dormito poco visto che sono arrivati, su autobus dell’aeronautica militare di stanza a Sigonella, nella tarda nottata. Resteranno nella struttura gestita dalla società Badia ...

Caso Diciotti - premier Conte alza la voce contro la UE - : In queste condizioni l'Italia non ritiene possibile aderire al bilancio, alla luce di una politica così incoerente sul piano sociale", ha affermato Conte. Giovedì il leader del "Movimento 5 Stelle", ...