Diciotti - Conte : Malta indicava ai migranti la rotta verso l'Italia : "Accertato che le imbarcazioni maltesi sostanzialmente 'indicavano' la rotta ai migranti, scortandoli lungo la stessa, si concretizzava la possibilità che, in mancanza di un intervento di soccorso maltese, il barcone potesse raggiungere l'area di competenza Sar italiana alle primissime ore del giorno 16". È quanto ha ricostruito il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nell'informativa al ...

Diciotti - Conte : “Basta accoglienza indiscriminata. Responsabilità è dell’Unione Europea” : “Quello che è cambiato rispetto al passato è che l’Italia non è più disponibile ad accogliere indiscriminatamente i migranti, contribuendo seppure involontariamente a incrementare il traffico di esseri umani e supplendo alla Responsabilità che spetta all’Unione europea, ottundendo il vincolo di solidarietà che grava su ciascuno Stato membro”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nella sua informativa al Senato sul ...

Diciotti - Conte “dimentica” che Salvini è indagato per sequestro di persona aggravato : Quasi un mese dopo i fatti, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte riferisce in Parlamento sul caso Diciotti, fornendo una ricostruzione del salvataggio senza fare alcuna autocritica rispetto alla gestione operata dal ministro dei Trasporti e da quello dell'Interno. Duro attacco a Malta e all'Europa, nessuna parola sulle accuse di "sequestro di persona" per Matteo Salvini.Continua a leggere

Nave Diciotti - Conte : “Basta accoglienza indiscriminata. La responsabilità è dell’Unione Europea” : “Quello che è cambiato rispetto al passato è che l’Italia non è più disponibile ad accogliere indiscriminatamente i migranti, contribuendo seppure involontariamente a incrementare il traffico di esseri umani e supplendo alla responsabilità che spetta all’Unione europea, ottundendo il vincolo di solidarietà che grava su ciascuno Stato membro”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nella sua informativa al Senato sul ...

