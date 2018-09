Diabete | il virus dell’influenza tra le cause?

wired

(Di mercoledì 12 settembre 2018) A/H1N1. È questo il nome deldell’influenza già noto per aver provocato la pandemia del 2009, e che ora è finito nuovamente al centro del dibattito scientifico. A metterlo sotto accusa, infatti, sono stati i ricercatori del One Health Center of Excellence dell’University of Florida coordinati dall’italiana Ilaria Capua, virologa di fama internazionale di cui abbiamo già parlato in passato per la vicenda giudiziaria che la vede indagata, con altre 37 persone, con l’accusa di traffico di. Lo studio, svolto in collaborazione con l’Istituto di ricerca suldell’Irccs San Raffaele di Milano, diretto da Lorenzo Piemonti, e l’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, ha cercato di capire se questoinfluenzale potesse essere coinvolto nell’insorgenza deldi tipo 1. Come raccontano i ricercatori sul Journal of ...