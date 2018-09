Di Maio | «Taranto non ha musei degni della Magna Grecia» E la direttrice lo invita al

"Di Maio ha tradito Taranto - riceverà solo fischi". Consigliere comunale lascia il M5S dopo l'Ilva : Il Consigliere comunale tarantino del Movimento 5 Stelle, esponente della minoranza Massimo Battista, operaio Ilva, lascia il partito, a seguito dell'accordo raggiunto tra azienda, sindacati e governo per la vendita dell'azienda. "E' una decisione che prendo nel rispetto di più di mille cittadini che mi hanno votato ma anche di tutto il resto della città", ha detto stamane Battista incontrando i giornalisti. Battista è ...

Taranto. Il consigliere comunale Massimo Battista sbugiarda il ministro Di Maio e si dimette dai 5 Stelle : Ancora una volta, denuncia Battista, è prevalsa l'occupazione rispetto al diritto alla salute e si dice deluso da un Movimento che impartisce la linea politica dall'alto verso il basso.

A Taranto scritta contro Di Maio : ANSA, - Taranto, 10 SET - La vetrina della sede del meetup M5S "Amici di Beppe Grillo" di via Dante, a Taranto, è stata imbrattata con vernice spray blu. La scritta, che si sovrappone ai manifesti di ...

Taranto - imbrattata vetrina del meetup M5S : scritta contro Di Maio : Una deputata M5s, Rosalba De Giorgi, era giá stata contestata. E non è un episodio isolato: a Taranto i malumori di attivisti ed elettori pentastellati delusi dall'accordo sull'Ilva continuano. LEGGI ...

Ilva - Martina : “Di Maio chieda scusa a Taranto per le bugie che ha raccontato. La sua sceneggiata costata 80 milioni” : “Di Maio chieda scusa a Taranto e all’Italia per le bugie che ha raccontato, le falsità che ha venduto sulla pelle di quella città”. Lo a detto il segretario del Pd Maurizio Martina, parlando alla manifestazione conclusiva della Festa dell’Unità della vicenda Ilva. “Hanno confermato il lavoro che abbiamo fatto noi – ha detto – e hanno fatto costare questa titubanza, questa sceneggiata, 80 milioni in più. Su quale ...

Ilva - Martina a Di Maio : “Sei hai una faccia sola - chiedi scusa a Taranto. La tua sceneggiata è costata 80 milioni” : “Sono andati in giro, in lungo e in largo, a cercare fantomatiche soluzioni, salvo poi chiudere la partita esattamente nel solco del lavoro che i governi del Pd avevano costruito”. Maurizio Martina attacca i Cinque Stelle dal palco della Festa dell’Unità di Ravenna sulla chiusura della trattativa per la cessione dell’Ilva grazie all’accordo sindacale firmato al Mise tra azienda e sindacati. “Caro Di Maio, se ...

Ilva - Di Maio : 'Andrò a Taranto - ci metto la faccia sull'accordo' : "Nei prossimi giorni andrò a Taranto per parlare con tutti i cittadini perché ci metto la faccia e mi prendo tutte le mie responsabilità. Di meglio non si poteva fare. Serve una legge sulla ...

Ilva - Taranto volta pagina : Di Maio chiude la gara senza annullarla : Sul sito del Mise il parere dell'Avvocatura: "La gara è annullabile se c'è un interesse pubblico concreto ed attuale". Ora...

Ilva - Bellanova (Pd) vs Palombella (Uilm) : “Di Maio? Mai messo piede a Taranto”. “Sempre presente nella trattativa” : Confronto vivace a L’Aria che Tira Estate (La7) tra Teresa Bellanova, senatrice Pd ed ex viceministro dello Sviluppo Economico nel governo Renzi-Gentiloni, e Rocco Palombella, segretario generale della Uilm. Il dibattito è incentrato sulla trattativa Ilva, conclusasi con l’accordo siglato nei giorni scorsi dal ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, il quale è duramente attaccato da Bellanova: “In questo accordo è ...

Di Maio ok su Ilva ma su reddito di cittadinanza Parla il vescovo di Taranto : Nel 2013 l'arcidiocesi di Taranto ha promosso un grande convegno sul tema di salute, ambiente e lavoro, dove avevo invitato uomini di scienza, del Politecnico di Milano e Torino, che ci avevano ...

Ilva - Di Maio : legge speciale per Taranto : 11.54 Sull'Ilva "abbiamo fatto il meglio per favorire l'accordo sindacale. Taranto ha bisogno di una legge speciale per ripartire dopo decenni in cui si è giocato con la vita delle persone e dei lavoratori". Così al Corriere della Sera il ministro dello Sviluppo Di Maio. "La struttura commissariale agirà come un poliziotto ambientale, pronto a intervenire al primo allarme e sempre pronto a vigilare sugli obblighi da rispettare. Gli impegni ...

"Ci vuole coraggio a prendere voti a Taranto promettendo la chiusura di Ilva e poi fare l’intesa con Mittal. Bravo Di Maio" : Nel giorno dell'Ilva Carlo Calenda giura che si congratula con Luigi Di Maio, senza polemica. "Ho visto che mi ha risposto in modo maleducato ("oggi non gli rispondo" aveva dichiarato il suo successore alle agenzie), ma va bene lo stesso. Bene che non abbia chiuso l'Ilva, come aveva promesso in campagna elettorale, bene che sia confermato il piano ambientale per Taranto, bene che i sindacati abbiano trovato l'intesa. Oggi per me è una ...

Ilva - Di Maio : “È l’accordo migliore possibile nelle peggiori condizioni possibili. Ora una legge speciale per Taranto” : Dopo l’accordo raggiunto sull’Ilva tra sindacati, governo e azienda ArcelorMittal, è stato il ministro allo Sviluppo economico, Luigi Di Maio, a rivendicare il risultato: “Bene la firma, ora una legge speciale per Taranto. Questo è l’inizio di un percorso. Dopo una lunga notte si è arrivati al miglior accordo possibile nelle peggiori condizioni possibili”, ha aggiunto Di Maio. E ancora: “Ora il vero obiettivo ...

Ilva - a Taranto riflettori puntati sull'incontro fra Di Maio e sindacati. Landini : "Governo al bivio" : L'appuntamento è per il 5 settembre. I sindacati minacciano di far scattare la mobilitazione generale, già programmata per l'11, con scioperi in tutti gli stabilimenti del gruppo e presidio sotto la sede del Mise