Di Maio si gioca tutto sul “Reddito di Cittadinanza” o saranno problemi per il Governo

(Di mercoledì 12 settembre 2018) Luigi Di: “Reddito di cittadinanza in legge di bilancio”, messaggio aldel Ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Intervenuto a Cartabianca, il leader M5s ha commentato: “Noi abbiamo detto dal primo giorno che non era una sfida quella di superare il 3 per cento: se serviva per mantenere le promesse agli italiani, lo avremmo fatto. Ma sembra che non serva, la manovra può essere coraggiosa tenendo i conti in ordine. Oltre al tema della flat tax, che è un tema della Lega, c’è il tema delle pensioni e c’è il reddito di.. E il reddito di cittadinanza sarà nella Legge di Bilancio: “Si deve fare e deve entrare nella Legge di Bilancio: noi abbiamo tanti ragazzi, ma anche meno giovani, che quando perdono il lavoro o cercano un lavoro, non sanno dove andare. Mandano curriculum in giro per tutta l’Italia e lo fanno per due anni, poi a un certo punto ...