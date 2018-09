Di Maio non conosce il MArTA | il museo archeologico di Taranto

Il vicepremier Luigi Di Maio : 'Taranto non ha musei degni della Magna Grecia' : La citta' di Taranto non avrebbe musei degni della Magna Grecia. Lo ha dichiarato in diretta tv ieri, su Rai 3, il ministro dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio. Le dichiarazioni del vicepremier non sono state gradite alla direttrice del Museo Nazionale di Taranto, Eva Dell'Innocenti, che ha ricordato in un post su Twitter come la citta' abbia uno dei musei più importanti al mondo. Insomma una gaffe che sta facendo discutere gli addetti ai ...

Licia Ronzulli : 'Chi è davvero Luigi Di Maio. Chiudiamo lui - non le domeniche' : Caro Direttore, davanti all'ennesima proposta statalista e dirigista di Di Maio, che vorrebbe con una legge tener chiusi i negozi di domenica, non basta più indignarsi soltanto a parole, non basta più ...

Pier Silvio Berlusconi : "Tagliare fondi a editoria? Di Maio non complichi un mestiere già difficile" : "Di Maio non complichi un mestiere già difficile". Pier Silvio Berlusconi commenta così le parole di Luigi Di Maio che promette di tagliare i finanziamenti pubblici alla stampa."Onestamente le dichiarazioni di Di Maio mi sembrano più dovute a propaganda che a necessità reali", ha detto l'ad di Mediaset durante la presentazione della nuova Rete 4, "Il mondo dell'editoria è già sotto pressione in generale. E in Italia ancora di più. Non mi sembra ...

Copyright - Pier Silvio Berlusconi : “Primo passo di civiltà. Di Maio? Non complichi mestiere già difficile” : “Da editore e professionista del mondo dell’editoria considero quella di oggi una prima importantissima vittoria di un percorso fondamentale che oso definire di civiltà“. Così l’amministratore delegato di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, commenta l’approvazione al Parlamento europeo della direttiva sul Copyright. “Di Maio sugli editori puri? Non complichi un mestiere già difficile“. L'articolo Copyright, Pier Silvio ...

Mogol contro Di Maio sulla riforma del copyright : "Ha vinto la cultura. Non si parla di libertà - ma di equità" : "Ha vinto la cultura". Commenta con queste parole Mogol, presidente della Siae, l'approvazione della riforma sul copyright da parte del parlamento Europeo. "I grandi colossi del web ora dovranno pagare cifre che possono assolutamente permettersi, a fronte dei milioni che incassano. È giusto che ci sia rispetto per la creatività e che si difendano i giovani". A chi, come il Movimento 5 Stelle, accusa l'Europa di aver legalizzato la ...

Cartabianca - altra gaffe di Luigi Di Maio : 'Taranto non ha musei degni della Magna Grecia' : ...Museo Archeologico Nazionale di Taranto sarei onorata di poterla accogliere nel museo archeologico più importante della Magna Grecia con sede a Taranto uno dei musei archeologici più importanti mondo'...

Un'altra gaffe per Di Maio : Taranto non ha un museo degno della Magna Grecia : A Di Maio sarebbe forse bastato vedere su youtube il video di De Gasperi a Matera per evitare la clamorosa gaffe con Emiliano alla Fiera del Levante. E forse qualche brochure del museo di Taranto per non ripetersi con un"altra gaffe. "Taranto non ha musei degni della Magna Grecia" ha detto il vicepremier al programma televisivo di Rai 3 "Cartabianca", condotto dalla giornalista Bianca Berlinguer. Insomma secondo Di Maio, il capoluogo ionico con ...

"Non ne azzecca una" - Renzi attacca Di Maio : "E niente. Di Maio proprio non ce la fa, non ne azzecca una . Ma con tutto lo staff super pagato che ha creato da quando è al Governo, possiamo incaricare uno che controlli che non faccia gaffe? È pur ...

Taranto - Di Maio : “Lì non ci sono musei degni della Magna Grecia”. Direttrice del MarTa : “Noi tra più importanti al mondo” : Una frase in tv: “Taranto non ha musei degni della Magna Grecia“. E scoppia la polemica tra il vicepremier Luigi Di Maio e la Direttrice del MarTa, il museo archeologico della Magna Grecia che da 131 anni è aperto nel capoluogo jonico. Il ministro della Sviluppo Economico, ospite di Cartabianca su Rai 3, parla dell’accordo sindacale su Ilva che darà il via libera all’ingresso di ArcelorMittal e spiega che è intenzione del ...

