Di Maio e la vera politica industriale

DALLA CINA/ Lao Xi : i calcoli di Salvini e Di Maio per liquidare Conte in primavera : Il caso Diciotti si è risolto, ma in realtà dal punto di vista politico è ancora aperto perché la Lega di Salvini mantiene la centralità della scacchiera. DALLA CINA , LAO XI(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 06:00:00 GMT)

Italia - Salvini è come Ronaldo Ma Di Maio è la vera sorpresa Siamo una squadra 'fortissimi' : Ma sì che Siamo straordinari, dai. Alla fine lo Siamo sempre stati. A volte ci perdiamo un po', rincorriamo chissà quali ideali, ma gira che ti rigira, Siamo sempre una squadra "fortissimi". Guardate il colpo di reni che Siamo riusciti a far dare al paese alle ultime elezioni: Pd annientato, M5S in testa e Salvini in ascesa. Il "secondo" Matteo, quello buono stavolta, il Ronaldo tricolore, pronto ad entrare ...