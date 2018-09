Demo imminente per FIFA 19 | svelati contenuti | squadre e modalità

Imminente Demo Fifa 19 - dettagli su possibile data e squadre disponibili : Come ogni anno siamo ormai prossimi all'uscita della demo Fifa 19, versione di prova del titolo calcistico di casa EA Sports che annualmente riesce a riunire un foltissimo numero di giocatori. Dopo il trasferimento di Cristiano Ronaldo alla Juventus EA si è trovata imbrigliata in una situazione leggermente spinosa che, fortunatamente, è riuscita a risolvere, proponendo l'asso portoghese in copertina. In ogni caso il gioco proverà a proporre dei ...