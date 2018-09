Del Piero | ' Potevo giocare contro la Juve in Champions'

Del Piero : 'La Roma può essere il Liverpool italiano - ma Nainggolan...' : Sulle colonne de la Gazzetta dello Sport è Alessandro Del Piero, ex capitano e bandiera della Juventus, ora opinionista sportivo, a commentare l'avvio del campionato e gli obiettivi stagionali delle italiane anche in Champions League. ...

Del Piero : 'Via dalla Juve - dissi no al Celtic' : Alessandro Del Piero rivela un retroscena di mercato . L'ex attaccante bianconero ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport : 'Quando andai via dalla Juventus, avevo la possibilità di giocare nel Celtic Glasgow. Rifiutai quella e altre proposte perché avevo già deciso di lasciare l'Europa. Ma quell'anno Juve e Celtic ...

Dalla Champions League a Cristiano Ronaldo - Del Piero non smette di pensare alla Juventus : “affare CR7? Credevo fosse una bufala” : Da Cristiano Ronaldo alla possibile vittoria della Juventus in Champions League: Alessandro Del Piero si sbottona in un’intervista tutta bianconera! Alessandro Del Piero, per anni bandiera della Juventus, parla della stagione che la squadra bianconera si trova ad affrontare. Grandi gli obiettivi fissati per la rosa di Allegri, che non punta solo allo Scudetto, ma vuole quella Champions che da troppi anni manca dal suo ...

EDOARDO ANGELA / L'immagine Del profilo svela un dettaglio : ama la cultura come papà Alberto e nonno Piero? : EDOARDO ANGELA conquista il web grazie ad una foto. Scopriamo qualcosa in più del figlio di Alberto e nipote di Piero: seguirà le orme dei suoi illustri familiari?(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 08:50:00 GMT)

Accadde oggi - 12 settembre 1993 : l’esordio in Serie A di Alex Del Piero : 1/12 Filippo Alfero ...

Edoardo Angela chi è il figlio di Alberto/ Web in Delirio per il nipote di Piero : ecco perché : Il figlio di Alberto (e nipote di Piero) Angela sta facendo impazzire il web. Il suo nome è Edoardo, classe 1999 e faccia d’angelo, lo scatto social fa il giro della rete.(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 19:52:00 GMT)

Italiani come noi - il vox di Piero Ricca alla Festa Dell’Unità : “Tornare tra la gente”. “Azzerare idee e dirigenti” : “Abbiamo perso il contatto con il popolo, con la parte più debole della società“. La militante interpellata per prima alla Festa nazionale del Pd a Ravenna spiega così la disfatta elettorale, dalla quale il partito non sembra essersi ancora ripreso. come lei la pensano molti altri. “Non sarà facile il rilancio, dobbiamo tornare in mezzo alla gente con nuove idee e nuovi dirigenti“. Tra iscritti ed elettori prevale il ...

Il palio Della balestra 2018 a Sansepolcro vinto da Giampiero Bicchielli di Gubbio - primo tiratore in attivita' a imporsi sei volte. Enzo ... : La cronaca del palio di settembre, che ha visto alternarsi sui banchi di tiro 44 portacolori eugubini e 59 locali, per un totale di 103 , resta in piedi il record del 2016 con 105, , è ...

#CR4 La Repubblica Delle donne di Piero Chiambretti cambia data di inizio - ecco quando in TV : Posticipata la partenza del nuovo programma tv di Piero Chiambretti: ecco la nuova data di inizio di CR4 – La Repubblica delle donne su Rete 4 Mediaset ha deciso di posticipare la messa in onda del nuovo programma televisivo di Piero Chiambretti. Curioso di scoprire quando andrà in onda #CR4: La Repubblica delle donne? ecco in anteprima la nuova data ufficiale di partenza del nuovo programma del conduttore tv. La Repubblica delle donne di ...

Saluto romano al funerale Del professore di Sassari - chi era il “camerata Giampiero Todini” : L’ex presidente della Repubblica Francesco Cossiga l’aveva insignito dell’onorificenza di Cavaliere, e in seguito era anche diventato commendatore. Per commemorare il docente di Storia del Diritto Italiano all’Università di Sassari, una trentina di persone ha fatto il Saluto romano di fronte al feretro.Continua a leggere

Gian Piero Ventura torna a parlare Del match contro la Svezia : 'Discorso chiuso - ma non vado più all'Ikea' : A Radio Anch'io Sport , confessa che oramai quella storia è per lui un capitolo chiuso e fieramente confida ' se cambio marciapiede quando incontro uno svedese? Non cambio marciapiede mai, sono una ...

Del Piero pungente contro Cristiano Ronaldo : “è un rosicone…” : Alessandro Del Piero ha commentato le recenti decisioni di Cristiano Ronaldo, tra queste la scelta di disertare la cerimonia dei premi Uefa Alessandro Del Piero un po’ a sorpresa pungente contro Cristiano Ronaldo. L’ex capitano della Juventus, ha parlato del fenomeno portoghese, in relazione anche alla sua assenza alla consegna dei premi Uefa per la passata stagione. CR7 non si è presentato alla cerimonia, stizzito per non aver ...