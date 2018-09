: Strasburgo, Europarlamento approva la procedura contro Orbán - Araett : Strasburgo, Europarlamento approva la procedura contro Orbán - NotizieIN : Da Europarlamento sì procedura Ungheria - TelevideoRai101 : Da Europarlamento sì procedura Ungheria -

Il Parlamento Ue ha approvato lacontro l': via libera all' articolo 7, che definisce modi e termini dei procedimenti. L'articolo 7 del Trattato europeo fa partire le procedure previste in caso di violazione dei diritti fondamentali come democrazia, Stato di diritto e diritti umani. L'avvio dellaè stato votato con 448sì, 197no e 48 astensioni:servivano 2/3 dei voti espressi oltre alla maggioranza assoluta degli eurodeputati(Di mercoledì 12 settembre 2018)