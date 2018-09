Crozza nei panni del ministro Salvini | ' L' ora della diretta social è giunta'

Crozza sul Nove nei panni del ministro Salvini : “L’ora della diretta social è giunta” : Maurizio Crozza sta per tornare in prima serata e in diretta dagli studi di Milano. Da venerdì 28 settembre alle 21:25 si riaccende il venerdì sera del Nove (canale generalista del gruppo Discovery Italia al tasto 9 del telecomando), con l’attualità politica e sociale italiana analizzata dalla voce satirica dell’artista geNovese. Dopo le novità della scorsa stagione (Beppe Severgnini, Carlo De Benedetti, Eugenio Scalfari, Sting, Valeria Fedeli, ...