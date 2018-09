Crollo del Ponte Morandi | Tornerò a Genova per la mezza maratona

Ponte Morandi - Genova fa i conti con gli effetti del Crollo : Prima di tutto, però, il crollo del Ponte Morandi ha cambiato la vita e l'economia del quartiere che per 50 anni ha vissuto sotto le sue campate e che ora "rischia di sparire: con gli sfollati, ...

Crollo ponte - Toninelli : “Colpa è di chi lo aveva in custodia - con la complicità dello Stato” : Il ministro Toninelli torna sul Crollo del ponte Morandi: "lo Stato ha rinunciato al ruolo di gestore e poi a quello di controllore. Il nuovo ponte avrà il sigillo dello Stato e segnerà la rinascita di Genova. E annuncia che il decreto potrebbe arrivare in Consiglio dei ministri già domani sera.Continua a leggere

Crollo di ponte Morandi - appello della Regione : spostare Samp-Fiorentina : Genova - All'unanimità per alzata di mano, il consiglio Regionale della Liguria ha chiesto alla Lega Calcio di spostare il recupero di Sampdoria-Fiorentina , partita di serie A in programma allo ...

11 settembre 2001 - dopo il Crollo delle Torri Gemelle Trump disse : “Ora il mio grattacielo è il più alto” : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump oggi presiede le cerimonie di commemorazione delle vittime degli attacchi dell’11 settembre 2001: in un’intervista rilasciata esattamente quel tragico giorno 17 anni fa, aveva sottolineato che dopo il crollo delle Torri Gemelle, la sua Trump Tower di Wall Street era tornata ad essere il grattacielo più alto di Manhattan. “Ho una finestra che guarda direttamente al World Trade Center ...

Genova - ponte Morandi : acquisito nuovo video del momento del Crollo : La procura di Genova ha acquisito un nuovo video in cui è stato ripreso il momento del crollo del ponte Morandi: le immagini di un’azienda sono al vaglio degli investigatori che le stanno confrontando con le testimonianze, e con l’altro video della Ferrometal. L'articolo Genova, ponte Morandi: acquisito nuovo video del momento del crollo sembra essere il primo su Meteo Web.

11 settembre - il video inedito e restaurato della tragedia delle Torri gemelle 17 anni dopo : l’attacco - il Crollo - i soccorsi : A distanza di 17 anni dall’attacco alle Torri gemelle, sono usciti i video restaurati dell’ex cameraman della Cbs, Mark LaGanga. Durante il filmato LaGanga incontra soccorritori, poliziotti e vigili del fuoco al lavoro, e riprende i feriti portati via in barella. Quasi 30 minuti per uno documento storico straordinario. L'articolo 11 settembre, il video inedito e restaurato della tragedia delle Torri gemelle 17 anni dopo: ...

Ponte Morandi - mail autostrade giorno del Crollo/ Procura Genova - i consulenti hanno cambiato versione? : crollo Ponte Morandi, pronto il decreto "Salva Genova": ultime notizie, Governo diviso. M5s vuole esautorare autostrade, Lega preferisce interventi a sostegno della città(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 00:56:00 GMT)

Crollo del ponte Morandi : al via i primi interrogatori in procura : Sono inizati oggi gli interrogatori negli uffici del palazzo di giustizia di Genova, nell'ambito dell'inchiesta sul Crollo del ponte Morandi. Il primo ad essere stato ascoltato dai magistrati, come persona informata sui fatti, è stato Enrico Valeri, responsabile del coordinamento della viabilità di Autostrade e al centro dello scambio di una mail sospetta.La sera di quel 14 agosto, a poche ore dal Crollo del viadotto, che ha spezzato 43 vite e ...

Crollo ponte Morandi - al via i primi interrogatori in procura. Ecco cosa chiese la notte della tragedia un manager di Autostrade : Primo interrogatorio, negli uffici del palazzo di giustizia di Genova, nell'ambito dell'inchiesta sul Crollo del ponte Morandi che ha travolto ed ucciso 43 persone e ha lasciato senza casa centinaia ...

Genova - iniziano gli interrogatori. E spunta una mail di Autostrade il giorno del Crollo : La sera del 14 agosto, poche ore dopo il crollo del Morandi e la morte di 43 persone, Enrico Valeri, geometra ma soprattutto responsabile del coordinamento viabilità e operazioni di Autostrade, contattò i vertici di Cesi. All’istituto che nel 2015 realizzò uno studio sui tiranti del Morandi decisamente allarmante («occorre installare un sistema di ...

SONDAGGI POLITICI/ Coalizione Lega-FI-FdI al 45% : Crollo del Centrosinistra e ‘anomalia’ M5s : SONDAGGI Elettorali POLITICI: ultime notizie e intenzioni di voto, Salvini doppia il Pd, Lega boom al 33%. M5s tiene, ancora crisi per Forza Italia e Berlusconi(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 12:20:00 GMT)

Pasquale e Graziella - un amore nato dopo il Crollo del ponte Morandi : "Insieme ci sentiamo più forti" : Vivono insieme nello stesso albergo, da sfollati, in attesa di una nuova casa. Ottantasei anni lui, ottantatré lei, trovano...

La storia di Red Dead Redemption 2 mostrerà il Crollo della gang di Van Der Linde : Molti di voi si staranno chiedendo come si svilupperà la storia per il prossimo Red Dead Redemption 2 e se Rockstar sarà in grado o meno di riacquisire la magia del racconto del primo gioco, un elemento che lo ha reso un titolo molto amato. Ora, ovviamente, dovremo aspettare che l'attesissimo titolo venga effettivamente pubblicato prima di poter esprimere un giudizio in merito, ma abbiamo qualche indizio su dove la storia potrebbe ...

Dopo il Crollo del ponte Morandi. Senn : 'Le nuove opere sono necessarie per lo sviluppo del Paese' : Pensi che nei lavori per il tunnel del Gottardo, la più lunga galleria del mondo, in Svizzera hanno costruito delle teleferiche per il trasporto del materiale di risulta, così da evitare l'...