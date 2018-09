Crociera sul Danubio alla scoperta dei luoghi di Hitler | è polemica

ilgiornale

(Di mercoledì 12 settembre 2018) Da Regensburg, in Baviera, a Salisburgo, Vienna, Linz, a Budapest. Lalungo ildeiamati da Adolf, non è ancora salpata ma ha già creato numerose polemiche.Il viaggio è previsto per il prossimo giugno, ma i nostalgici del nazismo si stanno già organizzando. Tra i 3mila e i 4mila euro il costo della vacanza che secondo la società organizzatrice, la canadese Rebel Cruise, sarà un grande successo grazie "al risveglio della destra in Europa".Come riporta Italia Oggi, sono sempre stati programmati i giri turisticiricerca del III Reich, ma laoffrirà anche incontri con leader politici tedeschi, ungheresi e austriaci. Secondo il quotidiano Oberösterreichische Nachrichten tra un'escursione e l'altra si potrà partecipare anche ai seminari politici tenuti dal personalità di rilievo come "gli amici del presidente Trump", Rudolph Giuliani ...