Cristiano Ronaldo e Georgina | ecco quanto vale una loro foto | la cifra è pazzesca FOTO e ...

Cristiano Ronaldo - ecco cosa si faceva fare dalla sua ex/ La divertente bomba di gossip a “Vieni da me” : Cristiano Ronaldo vanitoso? A quanto pare… sì! Sul giocatore di calcio più pagato al mondo, i gossip e le indiscrezioni sono sempre state il vero “sale” della sua vita.(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 18:43:00 GMT)

“Cristiano Ronaldo si faceva fare la manicure dall’ex fidanzata” : il gossip che non ti aspetti a Vieni da me : “Cristiano Ronaldo si faceva fare la manicure da Irina Shayk”: il gossip a Vieni da me di Caterina Balivo I gossip e gli aneddoti su Cristiano Ronaldo non mancano mai. L’ultimo è arrivato da Vieni da me, il nuovo programma Rai di Caterina Balivo. Il paparazzo Maurizio Sorge ha rivelato in diretta tv di aver […] L'articolo “Cristiano Ronaldo si faceva fare la manicure dall’ex fidanzata”: il gossip che non ...

Fifa 19 - svelati i 10 giocatori più forti del gioco : Messi e Cristiano Ronaldo alla pari : Se lo stavano chiedendo tutti: "Quali saranno i 10 giocatori più forti di Fifa 19? ". E soprattutto: "Cristiano Ronaldo avrà un overall più alto di Messi o viceversa?". Almeno per quest'ultima domanda,...

VIDEO Ivan Zaytsev sfida Cristiano Ronaldo sul canale olimpico : “Chi tira più forte un pallone?”. Il duello stellare si farà? : Ivan Zaytsev ha ufficialmente sfidato Cristiano Ronaldo a chi tira più violentemente e velocemente un pallone. Lo Zar aveva già dichiarato qualche settimana fa sui social il suo desiderio di fronteggiare CR7, ora l’opposto della nostra Nazionale attualmente impegnato ai Mondiali 2018 di volley maschile ha lanciato il guanto al celeberrimo calciatore attraverso il profilo Olympic Channel, l’account ufficiale delle Olimpiadi: dunque si ...

Juventus - Dybala vuole mettersi in scia di Cristiano Ronaldo : TORINO - La notte scorsa, l'ultima amichevole prima di reimbarcarsi per l' Italia . Forte, il ragazzo, di una lezione molto chiara a tinte rigorosamente albicelesti: con Messi o senza Messi non sarà ...

Dalla Champions League a Cristiano Ronaldo - Del Piero non smette di pensare alla Juventus : “affare CR7? Credevo fosse una bufala” : Da Cristiano Ronaldo alla possibile vittoria della Juventus in Champions League: Alessandro Del Piero si sbottona in un’intervista tutta bianconera! Alessandro Del Piero, per anni bandiera della Juventus, parla della stagione che la squadra bianconera si trova ad affrontare. Grandi gli obiettivi fissati per la rosa di Allegri, che non punta solo allo Scudetto, ma vuole quella Champions che da troppi anni manca dal suo ...

Cristiano Ronaldo o Messi? Tevez non ha dubbi : “CR7 ossessionato - Leo mai visto in palestra” : Chi è più forte Cristiano Ronaldo o Lionel Messi? Carlos Tevez parla della rivalità tra i due fenomeni e svela le differenze tra il portoghese e l’argentino La rivalità tra Cristiano Ronaldo e Lionel Messi è uno dei temi che caratterizzano il calcio moderno. Chi è più il più forte? A dare qualche indizio, affinché l’ago della bilancia possa pendere da un lato più che dall’altro, è Carlos Tevez. L’attaccante ex ...

Melissa Satta pronta alla sfida tra Boateng e Cristiano Ronaldo : “andrò a Torino - ma Maddox non vuole la maglia di CR7” : Melissa Satta tra il Milan ed il Sassuolo: la bellissima moglie di Kevin Prince Boateng, nuova wags neroverde, invoglia i tifosi ad abbonarsi Melissa Satta è tornata a vivere in Italia. Il trasferimento di Kevin Prince Boateng dall’Eintracht Francoforte al Sassuolo ha riportato nel nostro Paese anche la bellissima ex Velina che è pronta a fare il tifo per i neroverdi. Dopo l’addio a ‘Tiki Taka‘ e prima di realizzare ...

Tevez svela : 'Ecco la differenza tra Cristiano Ronaldo e Messi' : Avendo giocato al fianco di entrambi, sa bene di che cosa parla. Carlos Tevez, in carriera, è stato compagno di squadra dei due giocatori più forti dell'era moderna: Cristiano Ronaldo e Leo Messi , ...

Cristiano Ronaldo - stop ‘illegale’ : tifosi della Juventus in delirio [VIDEO] : La Juventus continua la preparazione in vista del ritorno in campo. Il torneo di Serie A si è fermato per lasciare spazio alle Nazionali, la 4^ giornata regala il big match tra Juventus e Sassuolo, percorso sorprendente da parte dei neroverdi. Si candida ad essere protagonista l’attaccante Cristiano Ronaldo, il bianconero deve ancora sbloccarsi in chiave realizzativa ma nel frattempo regala spettacolo in allenamento, lo stop è ...

Napoli - De Laurentiis ‘sbeffeggia’ Cristiano Ronaldo : “non ha ancora segnato” : Il campionato di Serie A si è fermato per lasciare spazio alle Nazionali e l’ambiente si è surriscaldato nelle ultime ore tra Napoli e Juventus, in particolar modo per alcune dichiarazioni rilasciate a Sky Sport del presidente del Napoli presidente De Laurentiis e che riguardano l’attaccante bianconero Cristiano Ronaldo: “C’è grande fibrillazione, tutti vogliono vincere e subito. Anche Cristiano Ronaldo alla Juve ...

Cristiano Ronaldo pubblica una foto su Instagram : Lucas Vazquez lo punzecchia : Cristiano Ronaldo è stato il Re di Madrid per nove anni. Il fuoriclasse di Funchal, però, ha interrotto bruscamente i rapporti con il Real, con i tifosi e qualche compagno che non gli hanno perdonato ...

Quando arriverà il 1° gol di Cristiano Ronaldo? Le quote folli : Sassuolo “favorito” - rete col Napoli a 35 : Cristiano Ronaldo e le quote per quanto concerne il suo primo gol da calciatore della Juventus, i quotisti si scatenano La prima rete in Serie A di Cristiano Ronaldo è diventata una questione di stato. Un evento così atteso non può non attirare l’attenzione dei bookmakers i quali hanno quotato la prima rete di CR7 in bianconero. In particolare gli esperti di Snai, hanno valutato come la rete contro il Sassuolo nel prossimo weekend ...