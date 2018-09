Cremona | avvistata famiglia di lupi Il sindaco | Niente paura

ilgiornale

(Di mercoledì 12 settembre 2018) Isono tornati in pianura, a San Daniele Po, in provincia di. Ad avvistarli è stato un agricoltore della zona che ha visto ladiaggirarsi tra alcune balle di fieno e ha registrato un video."Probabilmente si tratta di una, non un branco, ma una coppia che ha figliato e che ora sta allevando tre cuccioli. Lo suggeriscono il portamento, il comportamento e la silhouette", ha spiegato ildi San Daniele Po, nonché naturalista, Davide Persico.Ma la presenza deiin pianura era già stata segnalata in passata. "C'erano già da qualche anno, semplicemente nessuno li aveva ancora filmati - ha spiegato il-. Questi, gli adulti per lo meno, sono arrivati dall'Appennino percorrendo i greti in secca degli affluenti del Po. Il fatto che, in questi anni, non si siano registrati danni ad allevamenti, unito al fatto conclamato che la coppia ...